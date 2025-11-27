Семак — о матче с «Динамо»: «Не хватило одного гола. Ничего страшного. Пойдем другим путем»

Старались сегодня все абсолютно. В концовке рисковали, думали об атаке. Появлялись зоны, но это нормально по этой игре и счету, который был. Подходы были, но не хватило, в том числе немного удачи, возможно остроты и реализации. Но я в принципе доволен игрой.