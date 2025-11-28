«Динамо» провалилось в первом тайме с «Зенитом», но удержалось на краю пропасти. Гусев смог вырулить

Если бы бело-голубые после перерыва играли так же, как до, — общий исход по итогам двух матчей точно был бы другим, в пользу «Зенита». Потому что первый тайм стал полным провалом плана А, и в перерыве Ролану Гусеву надо было как угодно выводить свою команду из анабиоза. «Зенит» просто рвал ее на части, и динамовцам со счетом 0:1 к тому моменту крайне повезло — достаточно вспомнить, какие два шанса упустил Максим Глушенков.