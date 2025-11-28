Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.05
П2
3.22
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.90
П2
2.31
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.89
П2
5.06
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

«Динамо» провалилось в первом тайме с «Зенитом», но удержалось на краю пропасти. Гусев смог вырулить

Игорь Рабинер — об ответном кубковом матче.

Источник: Спорт-Экспресс
Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Плей-офф, 27.11.2025, 20:30
Динамо
0
Зенит
1

Если бы бело-голубые после перерыва играли так же, как до, — общий исход по итогам двух матчей точно был бы другим, в пользу «Зенита». Потому что первый тайм стал полным провалом плана А, и в перерыве Ролану Гусеву надо было как угодно выводить свою команду из анабиоза. «Зенит» просто рвал ее на части, и динамовцам со счетом 0:1 к тому моменту крайне повезло — достаточно вспомнить, какие два шанса упустил Максим Глушенков.

Но Гусев не стал делать резких движений. Сохранив неожиданную схему с тремя центральными защитниками, он произвел лишь одну замену по позиции в перерыве и далеко не самую очевидную — Зайдензаль вместо Касереса. Но тремя подряд выходами на поле молодых динамовских игроков на парадоксе тренер смог не то чтобы в корне переломить, но достаточно изменить вектор игры.

Хотя я, если честно, ждал замены одного из форвардов (конкретно — Ивана Сергеева) на полузащитника, а может, перехода на два центральных. Гусев пошел другим путем, и оказался прав. Ничего подобного тому огромному перевесу, который у «Зенита» был в первом тайме, во втором мы не видели.

Леон Зайдензаль смог стабилизировать игру справа. Виктор Окишор, сменивший Дмитрия Скопинцева (Рубенс ушел налево), обострил созидательную игру. Пошли моменты, но в завершающей стадии все время чего-то не хватало. То Бителло, который, по мне, провел один из худших матчей в сезоне, «киксанул», потом Константин Тюкавин неудачно отдал партнеру под удар в прекрасной ситуации и очень на себя разозлился.

После отличного выхода Ульви Бабаева вместо Тюкавина — вот тогда уже на острие остался один Сергеев — «Динамо» в атаке стало еще интереснее. Одна комбинация, как раз с участием трех вышедших игроков, едва не привела к красивому голу.

«Зенит» же к концу игры был уже совсем не таким, как в первом и начале второго тайма, — вспомните момент Страхини Эраковича. В концовке он не давил так, чтобы «Динамо» невыносимо страдало. Питер должен был ликвидировать динамовский задел времен первого матча до перерыва. Особенно — как, впрочем, и вообще в этом сезоне — впечатлял Педро. А ошибкой Семака во втором тайме, на мой взгляд, стала замена Глушенкова на Александра Соболева. От первого во многом исходила острота, а толку от второго не оказалось никакого.

В целом мне кажется, что изначальный план (а может, его реализация игроками, поскольку первые минуты «Динамо» проводило агрессивно, да и играло с двумя чистыми форвардами) был слишком перестраховочным. И это едва не было жестоко наказано очень хорошо смотревшимся «Зенитом». Бело-голубые вдруг соперника испугались и весь первый тайм дрожали как осиновый лист на ветру.

Но Гусев это понял и смог вырулить. В какой-то мере повезло. Поглядим, как у «Динамо» сложатся два оставшихся до зимы матча чемпионата — с «Ахматом» и со «Спартаком», против которого бело-голубые уже в следующем году сразятся в полуфинале Пути РПЛ. Сейчас же, в Грозном и Тушине, скорее всего, для и. о. все и решится. Факт, что с задачей пройти «Зенит» он худо-бедно, но справился.

