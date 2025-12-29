Ричмонд
Семин высказался за возвращение классического формата Кубка России

По мнению тренера, он был более зрелищным и понятным, чем нынешний.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Старый формат Кубка России с играми на выбывание делал футбольный турнир более зрелищным и понятным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) планирует изменить формат турнира, вернувшись к схеме с играми на выбывание.

«Мне нравился старый формат Кубка России. Это был настоящий розыгрыш кубка. Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание», — сказал Семин.

«Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт. Этот формат мне ближе. Все ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь», — добавил он.

С сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». «Путь РПЛ» включает клубы Мир — Российской премьер-лиги, разделенные на четыре группы, которые играют по два круга, всего шесть матчей. По итогам группового этапа первые два места проходят в верхнюю сетку плей-офф, третьи — в нижнюю, четвертые выбывают. «Путь регионов» состоит из отборочных раундов с участием любительских команд и клубов Второй лиги. На стадии четвертого отборочного раунда к победителям третьего раунда подключаются клубы Первой лиги. Шестнадцать победителей играют по кубковой системе (один матч), четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. В суперфинале встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.