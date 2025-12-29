Семин высказался за возвращение классического формата Кубка России

С сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». «Путь РПЛ» включает клубы Мир — Российской премьер-лиги, разделенные на четыре группы, которые играют по два круга, всего шесть матчей. По итогам группового этапа первые два места проходят в верхнюю сетку плей-офф, третьи — в нижнюю, четвертые выбывают. «Путь регионов» состоит из отборочных раундов с участием любительских команд и клубов Второй лиги. На стадии четвертого отборочного раунда к победителям третьего раунда подключаются клубы Первой лиги. Шестнадцать победителей играют по кубковой системе (один матч), четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. В суперфинале встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».