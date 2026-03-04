Боков: «Балтика» выглядела лучше «Зенита» в обоих матчах и заслуживала победу

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков высказался о победах «сине-бело-голубых» в матчах с «Балтикой» в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0), а также в 19-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0).
«Зенит» не терял время на сборах и готовился к возобновлению чемпионата. Он одержал две победы в двух матчах. «Балтика» выглядела лучше «Зенита» в обоих матчах и заслуживала победу. Просто Талалаеву не повезло.
Игра «Зенита» не изменится после зимних трансферов. Семак не будет отходить от своего стиля. Дивеев уже успел проявить себя и будет дальше выходить в стартовом составе", — сказал Боков Metaratings.ru.
После 19 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Балтика» идёт пятой с 35 баллами.