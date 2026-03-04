Беликов о жестах Соболева болельщикам «Балтики»: ему виднее, он у нас «звезда»

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов прокомментировал действия нападающего «Зенита» Александра Соболева в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).
Во втором тайме форвард гостей, забивший единственный гол в матче, начал жестикулировать в адрес трибуны болельщиков калининградского клуба.
— Ты был рядом, когда Соболев обратился к трибуне ваших фанатов. Что там произошло?
— Он просто поднимал руки, якобы заводя публику. Специально, наверное. На самом деле, так неправильно делать. Но ему виднее, он у нас «звезда».
— Как относишься к такому?
— Отрицательно, конечно. Будь он на своём стадионе, это был бы положительный момент — заводить своих болельщиков. А когда он выкрикивает что-то в адрес фанатов другой команды, я считаю, что это недостойное поведение, — сказал Беликов.
По итогам встречи «Балтика» выбыла из нынешнего розыгрыша FONBET Кубка России. «Зенит» в полуфинале сыграет с победителем матча «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).