ЦСКА набирает форму. «Краснодар» повел в Москве, но команда Челестини дала мощный ответ

На второй тайм Мусаев выпустил Кордобу, но качества атаке «Краснодара» это не добавило. А вот ЦСКА, наоборот, поднажал. Уже спустя 20 секунд после возобновления встречи Круговой красивым ударом с подкруткой чуть не выцелил дальний угол. Чуть позже не менее эффектно закручивал из-за пределов штрафной Кисляк — мяч лизнул крестовину. Ну, а на 54-й минуте ЦСКА наконец-то превратил свое преимущество в гол: Гайич дальним пасом нашел Глебова в коридоре между центральными защитниками «Краснодара», и тот на этот раз сумел справиться с поймавшим кураж Агкацевым. Возможно, вратарь запоздало вышел из ворот, но хочется в первую очередь отметить умное открывание Глебова.