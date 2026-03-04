ЦСКА набирает форму. «Краснодар» повел в Москве, но команда Челестини дала мощный ответ

Российский футбол вернулся после зимней спячки и тут же начал осыпать инфоповодами. Судейские скандалы в матчах «Краснодар» — «Ростов» и «Локомотив» — «Пари НН», сенсационное поражение ЦСКА от «Ахмата». И вот теперь — сразу битвы в FONBET Кубке России.
Здесь расклады не менее напряженные, чем в чемпионате. Сразу четыре гранда попали в полуфинал Пути РПЛ. И если противостояние «Спартак» — «Динамо» притягивало статусом дерби, то в паре ЦСКА — «Краснодар» намечался настоящий бой.
Во-первых, это два проверенных кубковых бойца с качественными составами. Во-вторых, оба интриговали еще задолго до стартового свистка. «Быки» шли с беспроигрышной серией из 14 матчей во всех турнирах, с другой стороны — выездные встречи с ЦСКА им исторически даются непросто. Армейцы и вовсе серьезно пересобрали состав этой зимой: уехал в Санкт-Петербург Дивеев, зато подписаны Лусиано и Козлов, Матеус Рейс и Баринов. Первые трое вышли на поле в стартовом составе.
«Краснодар» начал без Кордобы, на острие оказался Мозес, по флангам — Батчи и новичок Боселли. Гости уверенно выглядели в дебюте матча и провели несколько позиционных атак. Но к 10-й минуте ЦСКА включился и начал отвечать. Комбинировали на левом фланге Мойзес, Глебов и Козлов, оттуда шли подачи в штрафную. Обляков несколько раз приложился издали, армейцы вернули инициативу. А затем «Краснодар» на ровном месте привез себе пенальти: Боселли неаккуратно сыграл в штрафной, зарядив по стопе Гайича. К мячу подошел Обляков, но его удар в блестящем стиле взял Агкацев — шикарный прыжок вратаря. Спустя несколько минут Станиславу пришлось складываться после удара Кисляка.
ЦСКА наращивал обороты, и когда казалось, что вот-вот должен додавить, сам же пропустил. Красно-синие обрезались в центре поля и получили атаку два в три. Рейс не успел сыграть на перехвате, и Батчи вовремя отдал мяч Мозесу, сумевшему протолкнуть мяч мимо Торопа.
Дальше «Краснодар» действовал по счету — не стремился много владеть мячом, редко доставлял его в финальную треть. ЦСКА же, наоборот, старался раскачать гостевую оборону переводами мяча с одного фланга на другой. Получалось не очень: после эпизода с пенальти гости действовали куда внимательнее. Да и поле не способствовало комбинационному стилю — все чаще футболистам обеих команд приходилось пасовать верхом. Как итог — много борьбы, фолов и пауз. Показательно, что на 43-й минуте Мусаев поменял Ленини на Сперцяна — вероятно, в попытке добавить разнообразия в атаке.
Но в концовке лучше смотрелся ЦСКА и выжал два неплохих момента — оба с участием Глебова. В первом молодой вингер чуть-чуть не успел к забросу Кисляка — мог бы вывалиться один на один. А во втором все же улетел на рандеву с Агкацевым, только не сумел переиграть вратаря в ближнем бою — тот технично отставил ногу.
На второй тайм Мусаев выпустил Кордобу, но качества атаке «Краснодара» это не добавило. А вот ЦСКА, наоборот, поднажал. Уже спустя 20 секунд после возобновления встречи Круговой красивым ударом с подкруткой чуть не выцелил дальний угол. Чуть позже не менее эффектно закручивал из-за пределов штрафной Кисляк — мяч лизнул крестовину. Ну, а на 54-й минуте ЦСКА наконец-то превратил свое преимущество в гол: Гайич дальним пасом нашел Глебова в коридоре между центральными защитниками «Краснодара», и тот на этот раз сумел справиться с поймавшим кураж Агкацевым. Возможно, вратарь запоздало вышел из ворот, но хочется в первую очередь отметить умное открывание Глебова.
«Быки» ответили дальним ударом Батчи, но после этого снова сели в глубокую оборону. К 67-й минуте Мусаев произвел все пять замен. Но это не помогало — ЦСКА только набирал обороты и вскоре повел: Кисляк выдал изумительную передачу в стиле Иньесты на ход Круговому — Данилу оставалось только грамотно подстроиться.
Вообще удивляет, насколько мощнее и энергичнее ЦСКА выглядел по сравнению с матчем с «Ахматом». Армейцы продолжали натиск — перед ответной встречей гандикап не помешает. Глебов проверил Агкацева ударом в ближний угол и заработал угловой, после которого гости остались в меньшинстве. Вышедший на замену Гонсалес получил две желтые карточки за 4 минуты — влетел в ноги Глебову и, похоже, сказал что-то нелицеприятное судье. Другого объяснения удалению найти сложно.
В общем, у «Краснодара» пошло не так все, что только можно. Оставалось дотерпеть и хотя бы не пропустить третий. Тамерлан Мусаев был близок к тому, чтобы зажечь на табло счет 3:1 — не хватило считанных сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
Гости ответили ударом после стандарта, Торопу пришлось вытаскивать мяч из ближней «девятки». Но, конечно же, ЦСКА был на порядок лучше и заслуживал повести крупнее — моментов и входов в штрафную армейцы создали бесчисленное количество. Уже в дополнительное время Матеус Алвес превратил в гол подачу Кисляка с углового — Агкацев дотянулся до мяча, но сбросил его в свои ворота — 3:1.
Если команде Фабио Челестини удастся сохранить эту интенсивность во второй части чемпионата, можно ставить самые высокие цели. Пока же после «Ахмата» точно получилось реабилитироваться — ждем ответный матч 17 марта в Краснодаре.
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Иван Обляков
19′
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
