Футболисты «Краснодара» заявили о расизме со стороны болельщиков ЦСКА

По словам Эдуарда Сперцяна и Валентина Пальцева, со стороны трибуны болельщиков ЦСКА были слышны расистские выкрики в адрес форварда краснодарцев Джона Кордобы.

Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 4 марта. Поведение болельщиков ЦСКА в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с «Краснодаром» нужно проверить на предмет расизма. Об этом заявили игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев, комментарии которых приводит «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к [Джону] Кордобе (колумбийскому нападающему “Краснодара” — прим. ТАСС). Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — отметил Сперцян.

«Не люблю говорить про судейство, но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, однако арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие. Ненормально, что в России такое происходит, наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что контрольно-дисциплинарный комитет должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — добавил Пальцев.

Ответный матч пройдет 17 марта в Краснодаре.

