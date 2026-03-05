Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.10
X
2.80
П2
2.00
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Тренер «Краснодара» возмутился судейством в матче Кубка России с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Его слова передает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не все получилось по прессингу. Сказалось и удаление, которого не было. Такое судейство — непозволительно. Давайте играть честно», — сказал Мусаев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрались во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.