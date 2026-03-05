Тренер «Краснодара» возмутился судейством в матче Кубка России с ЦСКА

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрались во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.