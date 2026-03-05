Кисляк раскритиковал «Краснодар»: «Надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно»

«Честно, я согласен с этим. Это, наверное, больше похоже не на футбол. Я заметил такую тенденцию — у “Краснодара” всегда, не только с нами… Они не любят проигрывать. Когда они проигрывают, начинается такой хаос в игре. Они начинают давить на судью, давить на соперников, как-то останавливать ход матча. Это выглядит смешно очень со стороны. Если они так делают, им за это не стыдно, пусть делают. Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве, в воспитании было такое, что надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно. Я руководствуюсь таким мнением», — ответил Кисляк.