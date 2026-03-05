Ричмонд
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
2.60
П2
2.05
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Кисляк раскритиковал «Краснодар»: «Надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы над «Краснодаром» в Москве со счетом 3:1 в первом матче противостояния в FONBET Кубке России выразил мнение, что краснодарская команда не умеет проигрывать и принимать поражения достойно.

Источник: РИА "Новости"

«Как ты объяснишь, что в матчах между ЦСКА и “Краснодаром” столько карточек, удалений, эмоций, зацепов и всего такого?» — спросили у футболиста ЦСКА в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Честно, я согласен с этим. Это, наверное, больше похоже не на футбол. Я заметил такую тенденцию — у “Краснодара” всегда, не только с нами… Они не любят проигрывать. Когда они проигрывают, начинается такой хаос в игре. Они начинают давить на судью, давить на соперников, как-то останавливать ход матча. Это выглядит смешно очень со стороны. Если они так делают, им за это не стыдно, пусть делают. Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве, в воспитании было такое, что надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно. Я руководствуюсь таким мнением», — ответил Кисляк.