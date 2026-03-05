Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.28
X
4.91
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.02
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2

Сперцян об удалении Гонсалеса в матче с ЦСКА: «Цирк»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян иронично прокомментировал удаление своего партнера по команде Джованни Гонсалес в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

Источник: Sport24

На 68-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой наказал уругвайского защитника предупреждением за грубый фол в центре поля, а через 4 минуты показал южноамериканскому игроку вторую желтую карточку за то, что он прихватывал полузащитника Данилу Козлова при подаче углового. Счет к тому моменту был 2:1 в пользу армейцев. В итоге красно-синие забили еще один гол и выиграли 3:1.

«Цирк», — написал Сперцян в телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше