Сперцян об удалении Гонсалеса в матче с ЦСКА: «Цирк»

На 68-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой наказал уругвайского защитника предупреждением за грубый фол в центре поля, а через 4 минуты показал южноамериканскому игроку вторую желтую карточку за то, что он прихватывал полузащитника Данилу Козлова при подаче углового. Счет к тому моменту был 2:1 в пользу армейцев. В итоге красно-синие забили еще один гол и выиграли 3:1.
«Цирк», — написал Сперцян в телеграм-канале.
