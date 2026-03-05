Ричмонд
Все проекты
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.28
X
4.91
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.02
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2

Андрей Мостовой о победе над «Балтикой» в Кубке России: «Это был не совсем футбол»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Балтикой» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

Петербургская команда в гостях выиграла со счетом 1:0. На прошлой неделе сине-бело-голубые с аналогичным счетом на своем поле обыграли калининградцев во встрече 19-го тура РПЛ.

— Какое в целом впечатление оставила игра?

— Не скажу, что это был антифутбол, но и не совсем футбол. Такие матчи иногда бывают, в том числе на плохом поле. И с соперником, который навязывает борьбу — больше единоборств было, чем футбола, как мне показалось. Мяча первый раз минуте на 10‑й коснулся. А как голову не поднимешь, мячи все время поверху летают (улыбается). Но потом все хорошо сложилось.

— Андрей Талалаев перед игрой сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее по сравнению с первым матчем, но злее — точно». Это чувствовалось?

— Понятно, что «Балтика» играла дома, много болельщиков пришло. Но все что происходило на поле, было ожидаемо. Знали, что в целом так все и будет. Не могу сказать, что калининградцы были злее. Главное, что в обоих случаях 1:0 в нашу пользу.

— В весеннюю часть сезона благодаря этим матчам вкатились?

— 100%. Две очень тяжелые игры, благодаря которым дальше в этом плане, надеюсь, будет полегче. Тем более, во встречах с «Балтикой» показали характер, что умеем бороться, настраиваться и что никому уступать не собираемся. Физические данные тоже в норме. Была ротация, и те ребята, кто не были в составе в первой игре, тоже доказали, что мы команда, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

