Андрей Мостовой о победе над «Балтикой» в Кубке России: «Это был не совсем футбол»

Петербургская команда в гостях выиграла со счетом 1:0. На прошлой неделе сине-бело-голубые с аналогичным счетом на своем поле обыграли калининградцев во встрече 19-го тура РПЛ.
— Какое в целом впечатление оставила игра?
— Не скажу, что это был антифутбол, но и не совсем футбол. Такие матчи иногда бывают, в том числе на плохом поле. И с соперником, который навязывает борьбу — больше единоборств было, чем футбола, как мне показалось. Мяча первый раз минуте на 10‑й коснулся. А как голову не поднимешь, мячи все время поверху летают (улыбается). Но потом все хорошо сложилось.
— Андрей Талалаев перед игрой сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее по сравнению с первым матчем, но злее — точно». Это чувствовалось?
— Понятно, что «Балтика» играла дома, много болельщиков пришло. Но все что происходило на поле, было ожидаемо. Знали, что в целом так все и будет. Не могу сказать, что калининградцы были злее. Главное, что в обоих случаях 1:0 в нашу пользу.
— В весеннюю часть сезона благодаря этим матчам вкатились?
— 100%. Две очень тяжелые игры, благодаря которым дальше в этом плане, надеюсь, будет полегче. Тем более, во встречах с «Балтикой» показали характер, что умеем бороться, настраиваться и что никому уступать не собираемся. Физические данные тоже в норме. Была ротация, и те ребята, кто не были в составе в первой игре, тоже доказали, что мы команда, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».