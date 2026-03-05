Ричмонд
Круговой — о голе «Краснодару»: «Я не мог не забить с такой шикарной передачи Кисляка»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара» (3:1) в первом матче ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

На 68-й минуте Круговой отличился после передачи Матвея Кисляка, сделав счет 2:1 в пользу армейцев. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

— Как удалось замкнуть передачу Кисляка? На тренировках нарабатывали или на инстинкте сработали?

— Мы с Кисляком хорошо друг друга чувствуем, как и со многими ребятами (улыбается). Много разговариваем с ним, когда надо так открываться. Матвей мяч принял, голову поднял, я его взгляд увидел и сделал рывок. Матвею оставалось только исполнить пас, что он и сделал, а мне просто попасть. Я не мог не забить с такой шикарной передачи, — заявил Круговой в интервью «Матч ТВ».

Ответный матч Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в Краснодаре 17 марта.