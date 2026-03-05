Кудряшов: противостояние с «Динамо» в КР может зарядить «Спартак» на сезон

«В этом сезоне “Спартаку” можно сделать акцент на Кубок и в этом турнире показать свой максимум. Впереди две игры с “Динамо”, у которого тоже не лучший сезон. Это будет очень интересное противостояние, которое может дать заряд для “Спартака”, чтобы удачно и цельно провести следующий сезон. Очень хочется стабильности в результатах», — сказал Кудряшов.