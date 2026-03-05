Ричмонд
Кудряшов: противостояние с «Динамо» в КР может зарядить «Спартак» на сезон

Кудряшов: противостояние с «Динамо» в КР зарядит «Спартак» на сезон-2026/27.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости предположил, что противостояние «красно-белых» со столичным «Динамо» в Кубке России может зарядить команду на следующий сезон.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (32 очка) и «Динамо» (24) занимают шестое и восьмое места в турнирной таблице соответственно. Их отставание от идущего первым «Краснодара» составляет 11 и 19 очков соответственно.

«В этом сезоне “Спартаку” можно сделать акцент на Кубок и в этом турнире показать свой максимум. Впереди две игры с “Динамо”, у которого тоже не лучший сезон. Это будет очень интересное противостояние, которое может дать заряд для “Спартака”, чтобы удачно и цельно провести следующий сезон. Очень хочется стабильности в результатах», — сказал Кудряшов.

«Спартак» довольно часто показывает интересный футбол, но периодами. Хочется, чтобы команда ровно прошла весь сезон", — отметил собеседник агентства.

Первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России пройдет 5 марта на поле «бело-голубых». Ответная игра состоится на домашнем стадионе «Спартака» 18 марта.