«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка РФ

Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.