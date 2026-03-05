«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» со счетом 5:2 обыграли столичный «Спартак» в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (6-я минута, 67), Давид Рикардо (70), Ярослав Гладышев (73), Максим Осипенко (83). У проигравших отличились Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2). Рикардо забил гол в своем дебютном матче за «Динамо».
Ответный матч пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».
Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у столичного «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять).