РФС оштрафовал «Спартак» за сломанные фанатами туалеты и 32 кресла

После разгромного поражения от московского «Динамо» (2:5) на стадионе также выявили повреждения в санитарных узлах.

Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» за неправомерные действия фанатов клуба во время гостевого матча против московского «Динамо». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей [»Спартака«]. Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити. “Спартак” за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тыс. руб.», — сказал он.

Григорьянц добавил, что обе московские команды оштрафованы за скандирование болельщиками клубов ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Штраф «Динамо» составляет 50 тыс. руб., «Спартака» — 100 тыс. руб.

КДК РФС также оштрафовал «Динамо» на 100 тыс. руб. за «неподобающее поведение команды» (пять предупреждений и удаление представителя тренерского штаба).

В первом матче полуфинала Кубка России «Динамо» одержало победу над «Спартаком» с разгромным счетом 5:2. Матч состоялся на стадионе «Динамо» в Москве. «Спартак» пропустил от «Динамо» пять мячей впервые с ноября 2012 года.

Ответный матч между командами состоится 18 марта на «Лукойл Арене».