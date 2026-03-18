Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.35
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
П1
1.82
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.56
X
4.92
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
П1
1.27
X
7.24
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
П1
1.38
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

Футболисты ЦСКА вернутся в Москву из Краснодара через Ставрополь

Во вторник армейцы проиграли «Краснодару» в ответном полуфинальном матче «пути РПЛ» Кубка России.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА выехали из Краснодара в Ставрополь, откуда вылетят в Москву. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что ЦСКА не смог вовремя вылететь из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА.

«Так как аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт, нет информации, что в течение дня его откроют, команда перенесла аэропорт отправления и выехала из Краснодара в Ставрополь. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован на вечер», — сказал Брейдо.

Ранее ТАСС сообщал, что во вторник ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
