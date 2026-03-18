«Безобразие, маразм, ужас». Что за пенальти назначили в ворота махачкалинского «Динамо»?

«Моему пониманию… я даже потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти… Ну это просто безобразие! Парень бежит, попадает в землю, падает сам. Они идут смотреть видео и назначают пенальти. Маразм просто! Может, какие-то правила изменились в футболе. Пусть объяснят. Может, теперь если зашел в штрафную и кто-то дунул или посмотрел, то можно назначать пенальти. То, что сделал Кукуян, это сверх понимания», — сказал Мостовой.