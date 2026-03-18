«Безобразие, маразм, ужас». Что за пенальти назначили в ворота махачкалинского «Динамо»?

В шоке все.

Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в первом матче полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0. Встреча получилась скандальной — решающий мяч петербуржцы забили с максимально спорного пенальти.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 18.03.2026, 18:15
Зенит
1
Динамо Мх
0

Что случилось?

11-метровый удар в ворота «Динамо» был назначен в добавленное к первому тайму время после падения в штрафной полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова. Футболист неудачно пробил по мячу, следом упал и схватился за ногу.

Изначально арбитр Павел Кукуян не обратил никакого внимания на фол, однако после вмешательства ВАР отправился к монитору. Несколько раз посмотрев повтор, рефери назначил пенальти за нарушение со стороны защитника махачкалинцев Сослана Кагермазова.

Правда, чем конкретно провинился футболист, понять трудно — судя по кадрам трансляции, Кондаков сам коснулся его ноги при ударе. Если вообще коснулся — ни на одном из ракурсов контакт разглядеть непросто. Более того, даже если столкновение было, оно не помешало полузащитнику — он пробил по мячу, но удар был заблокирован.

Пенальти отправился исполнять Джон Дуран — новичок «Зенита» только на днях забил дебютный гол за клуб (также с точки) в игре против «Спартака» в РПЛ (2:0). Не подвел и на этот раз, хладнокровно отправив мяч в правый угол ворот Никиты Карабашева.

«Маразм!»

Пенальти получился спорным — и это мягко сказано. Тренер гостей Вадим Евсеев нервно рассмеялся, когда Кукуян показал на точку.

В дагестанском клубе на сам пенальти не реагировали, но, когда Кукуян пошел к монитору, написали в социальных сетях: «Куда же без этого?».

А экс-футболист сборной России Александр Мостовой от негодования даже записал видео в своем Telegram-канале.

«Моему пониманию… я даже потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти… Ну это просто безобразие! Парень бежит, попадает в землю, падает сам. Они идут смотреть видео и назначают пенальти. Маразм просто! Может, какие-то правила изменились в футболе. Пусть объяснят. Может, теперь если зашел в штрафную и кто-то дунул или посмотрел, то можно назначать пенальти. То, что сделал Кукуян, это сверх понимания», — сказал Мостовой.

Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров тоже не понял, на основании чего Кукуян принял свое решение.

«За что назначен пенальти в конце первого тайма в Питере? Еще раз показали. Все равно тот же вопрос: за что? Что увидели ВАР, АВАР и судья?» — написал Бобров в своем Telegram-канале.

Стабильная ситуация

После рестарта сезона 11-метровые удары превратились в один из главных инструментов команды Сергея Семака. В последних трех матчах во всех турнирах в пользу «Зенита» поставили пять пенальти:

  • два против «Оренбурга» (1:2) в РПЛ — Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не реализовали;
  • два против «Спартака» (2:0) в РПЛ — Александр Соболев и Дуран реализовали;
  • один против махачкалинского «Динамо» (1:0) в Кубке — Дуран реализовал.

Правда, вряд ли какой-то из пяти назначенных пенальти можно назвать настолько спорным, как поставленный в игре против махачкалинцев. Ждем, как объяснят его назначение.

Артем Белинин

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
