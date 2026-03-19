«Нас поставили к стенке… Вы обыграйте мальчиков без такого пенальти!» Гаджиев — о матче с «Зенитом»

— Сейчас многие задаются вопросом: за что назначен пенальти в ворота Махачкалы? У вас есть ответ?
— Мне тоже хотелось бы высказаться по этому поводу. Но сейчас я понимаю, что… Это же вообще… Даже не знаешь какие слова и выражения тут можно подобрать… Ну вот какое определение тут применимо?
— Какое?
— Трудно подбирать слова. С разных ракурсов показали эпизод. Вертели по-всякому, крутили… Знаете, когда машина едет и одним колесом заезжает за сплошную линию, а водителя сразу же приговаривают к расстрелу! Не права отбирают, не штрафуют. Нет! Сразу же расстрел! Поставили к стенке. Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?! Кто-то объяснит?
— Был ли у Кукуяна и видеоарбитров повод?
— Да никакого! Вы же видели все ракурсы? Где пенальти? Ничего не нашли, а показали на «точку». Увы, для нас это далеко не первый такой случай. Я вам могу сказать одно. Если бы такое произошло в штрафной «Зенита», в 10 из 10 подобных эпизодах в пользу Махачкалы не поставили бы 11-метровый. Ни одного!
— Был же эпизод во втором тайме, когда, как показалось, Караваев наступил на ногу Мастури.
— Там все-таки немного другой момент. Наш игрок уже пробил, а потом уже произошел какой-то контакт. Тут еще можно разговаривать, спорить… Там еще ладно.
— Кагермазов хоть как-то коснулся Кондакова?
— Хороший вопрос. Но вы обратите внимание и на состав «Динамо». Включили молодежь, мальчиков 2007 года рождения. Ну так обыграйте вы нас нормально! Выиграйте у мальчиков 2007 года рождения! Забейте гол с игры!
Просто сама динамика матча не соответствовала полуфиналу Кубка. У себя дома, на своем стадионе двигаться в таком темпе…
— «Зенит» вас по-футбольному разочаровал?
— «Разочаровал» — это скорее определение для болельщиков или журналистов. Я имею в виду качество футбола. Понимаете, играть на таких скоростях, с такими паузами… «Зенит» должен действовать лучше.
— Сейчас опять пойдут шутки про столетие питерцев?
— Ну, а как я должен к ним относиться? Все будем праздновать юбилей «Зенита». У лидеров тоже бывают неудачные матчи. Что ж… Спады переживают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти… Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же… Где фейр-плей?
— Ждем объяснений от Мажича.
— Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно. У нас одни и те же правила в разных матчах трактуются по-разному.
— Довольны сегодняшней игрой махачкалинского «Динамо»?
— Ребята играли достойно! Привлекли ребят из резерва. Они проявили себя довольно неплохо. В частности, Ильяз Ахмедов. Как раз парень 2007 года рождения. Вот к атаке вопросов больше. Там вышли приобретенные футболисты. Легионеры. Гораздо большего ожидал от Миро…
— Есть уверенность, что при Вадиме Евсееве команда останется в РПЛ?
— Считаю, «Динамо» не должно вылететь. Состав стабильный, наигранный еще с прошлого года. Ребята стали более уверенными. Явно прибавил Мрезиг. Другое дело, что сложилась непростая ситуация с центральными защитниками. Травмировались Муталиб Алибеков и Идар Шумахов. При этом очень хорошо выглядит на этой позиции Аларкон. Важно, что весь состав прошел подготовительный период. Поэтому уровень сыгранности сейчас совсем другой.
— За кого вы болеете в золотой гонке — за «Краснодар» или «Зенит»?
— Я стараюсь профессионально смотреть на такие вещи. Сегодняшний пенальти не мог повлиять на мои предпочтения. С уважением отношусь к Семаку. Но такие же чувства испытываю и к Мусаеву, и, естественно, к Галицкому. Если оценивать непосредственно футбол, то… На мой взгляд, «Краснодар» сегодня играет качественнее «Зенита».
— Вы под впечатлением от крупной победы «Краснодара» над ЦСКА?
— Считаю, армейцы совершили грубую ошибку. Даже, пожалуй, две.
— Какие?
— Расстались с двумя ключевыми центральными защитниками — Рошей и Дивеевым. Напрасно. Отсюда все проблемы. Мы видим, что происходит в обороне сейчас. Как можно так много пропускать? Причем серийно! От «Динамо», «Краснодара» — по четыре. Это уже некая тенденция.
Виталий Айрапетов