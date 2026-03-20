РФС опубликовал календарь решающих матчей Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первого финального матча «пути РПЛ» и полуфиналов «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«Путь РПЛ». Финал. Первый матч:
- 8 апреля (среда), 18:15 мск — «Динамо» (Москва) — «Краснодар».
«Путь регионов». ½ финала. Второй этап:
- 7 апреля (вторник), 18:00 мск — «Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва).
- 8 апреля (среда), 20:45 мск — «Зенит» (Санкт‑Петербург) — «Спартак» (Москва).
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Действующим победителем чемпионата является ЦСКА.