Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча Кубка России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча за агрессивное поведение во втором матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против «Краснодара», сообщается на сайте РФС.
ЦСКА 17 марта проиграл в гостях «Краснодару» со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли — 3:1). В добавленное к первому тайму время Рейс получил красную карточку.
КДК также оштрафовал ЦСКА за неподобающее поведение команды, за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и за необеспечение клубом участия в обязательном флеш-интервью. Суммарно клубу придется выплатить 210 тысяч рублей.
КДК также признал ошибочным удаление защитника «Сочи» Кирилла Заики в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» (0:4). Красная карточка игрока аннулирована.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
