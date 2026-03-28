Ричмонд
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.14
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.11
П2
3.48
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.60
П2
6.10
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча Кубка России

КДК РФС дисквалифицировал футболиста ЦСКА Рейса на два матча Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча за агрессивное поведение во втором матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против «Краснодара», сообщается на сайте РФС.

ЦСКА 17 марта проиграл в гостях «Краснодару» со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли — 3:1). В добавленное к первому тайму время Рейс получил красную карточку.

КДК также оштрафовал ЦСКА за неподобающее поведение команды, за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и за необеспечение клубом участия в обязательном флеш-интервью. Суммарно клубу придется выплатить 210 тысяч рублей.

КДК также признал ошибочным удаление защитника «Сочи» Кирилла Заики в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» (0:4). Красная карточка игрока аннулирована.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти