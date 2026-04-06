«Зенит» близок к партнерству со «Сьоном» по обмену молодыми футболистами

Речь идет о проекте, связанном с развитием игроков в возрасте от 12 до 19 лет. Модель предполагает не только футбольную подготовку, но и образовательное направление, а потенциальные обмены между структурами клубов рассматриваются как одна из частей будущего сотрудничества.
На данный момент создается школа, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетской программы, которая будет составлять 7500 часов футбола и 6500 часов обучения, с потенциальными обменами между клубами.
Также Sport24 стало известно, что к данному партнерству и формирующемуся союзу клубов в перспективе могут присоединиться турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и казахстанский «Кайрат».