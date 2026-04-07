Колосков: если «Зенит» выставит основу, шансы «Спартака» будут минимальными

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Всё зависит от того, какой состав выставит “Зенит”. В нашем футболе у каждой команды есть шансы на победу против любой команды. Сказать, что “Зенит” фаворит, невозможно, но “Спартаку” будет очень сложно. Если петербургский клуб выставит основной состав, шансы москвичей будут минимальными», — сказал Колосков Metaratings.ru.
Встреча между командами состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 20:45 по московскому времени.