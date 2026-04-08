Карседо объяснил замену вратаря перед серией пенальти в игре с «Зенитом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Вратарь Илья Помазун специализируется на пенальти, поэтому тренерский штаб московского «Спартака» решил выпустить его перед серией послематчевых 11-метровых ударов в игре второго этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.
Ранее ТАСС сообщал, что «Спартак» выиграл у «Зенита» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью со счетом 0:0, в серии красно-белые оказались сильнее — 7:6. Перед завершением основного времени «Спартак» сделал замену вратаря, вместо Александра Максименко вышел Помазун, отбивший два удара.
«Мы часто на самом деле бьем пенальти на тренировках. Понятно, что здесь другая атмосфера, все по-другому. Ближе к концу матча оставалась одна замена, мы приняли решение сделать ее — поменять Максименко на Помазуна. Потому что Илья достаточно хорошо справляется с 11-метровыми, он специализируется на этом. Но здесь очень важно поблагодарить Максименко, он провел хороший матч, сделал очень важные пару сейвов в концовке, благодаря ему мы смогли до этой серии в концовке дойти», — сказал Карседо.
В финале «пути регионов» «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти