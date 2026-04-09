Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Бетис
1
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
0
Семак оценил прошедший матч «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России

«Спартак» одержал победу в серии пенальти и вышел в финал «пути регионов».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Матч петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» получился настоящей кубковой игрой, было много эмоций, борьбы, но мало голевых моментов. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» уступил дома «Спартаку» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти спартаковцы оказались сильнее со счетом 7:6.

«Настоящий кубковый матч, много борьбы, эмоций, мало голевых моментов. Я думаю, что могли и должны были больше создавать, были неплохие моменты и у того же Даниила Кондакова, немного неудобно себе мяч подработал. И Андрей Мостовой, и стандарт в завершении [матча]. Будет неправильно сказать, что было много моментов. Матч перешел в серию пенальти, “Спартак” оказался удачливее и лучше, будем готовиться к матчу чемпионата», — сказал Семак.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти