Карседо прокомментировал инцидент с бросанием бутылок в игроков «Спартака»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Бутылки от болельщиков петербургского «Зенита» не попали в футболистов московского «Спартака». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо, добавив, что важно относиться друг к другу с уважением.
Ранее ТАСС сообщал, что болельщики «Зенита» забросали бутылками игроков «Спартака» после матча второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти).
«На самом деле там ничего особенного не было, мы просто праздновали победу, потому что мы были ей рады. Фанатские сектора находились рядом, возможно, они подумали, что мы говорили что-то их фанатам, но это было не так. Мы хотели разделить победу с нашими болельщиками, с нашей трибуной. Ничего особенного. Мы долго ждали этой победы, “Спартак” давно не побеждал здесь, мы просто радовались с нашими болельщиками», — сказал Карседо.
«Летевшие бутылки? Ничего серьезного на самом деле, к счастью, не произошло, я прекрасно понимаю ситуацию, но мы действительно праздновали, хотели разделить эту радость с болельщиками. Главное, что мы сегодня победили. Конечно, нужно относиться друг к другу с уважением, это важно», — добавил тренер красно-белых.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
