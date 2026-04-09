Дркушич объяснил причину потасовки между игроками «Зенита» и «Спартака»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Празднование игроками московского «Спартака» победы в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России перед фанатами петербургского «Зенита» стало причиной потасовки между футболистами команд. Об этом журналистам заявил защитник «Зенита» Ваня Дркушич.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» дома проиграл «Спартаку» в матче Кубке России. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти спартаковцы оказались сильнее — 7:6. После игры активные болельщики «Зенита» забросали бутылками футболистов «Спартака».
«Все понимали, что эта игра была важной для нас и для них, но все равно они не должны праздновать перед нашими болельщиками. Там и болельщики “Спартака”? Они не праздновали перед ними, я видел там пару игроков “Спартака”, которые праздновали перед нашими болельщиками», — сказал Дркушич.
«Думаю, мы можем распределить силы на последний отрезок сезона. Сейчас мы можем позволить себе это. Мы знаем, для чего мы играем, и, надеюсь, мы станем чемпионами», — добавил футболист.
