Футболисты «Спартака» и «Краснодара» разыграют трофей Кубка России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18:00 мск.
Как сообщили ТАСС в Российском футбольном союзе (РФС), на матче выступят народная артистка России Надежда Кадышева и группа «Тату». Гимн России перед началом игры исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».
«Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в “Лужниках”, зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона. Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove. Хедлайнером номера открытия “Россия у нас одна” станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль “Золотое кольцо”. Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией — на поле выйдут танцоры в костюмах народов России», — рассказали в РФС.
После матча пройдет парад участников и маскотов Кубка России. Они это сделают под выступление группы «Тату».
Барко может не сыграть за «Спартак»
«Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В заключительном, 30-м туре красно-белые на выезде сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 0:0 и упустили возможность обогнать московский «Локомотив», который стал бронзовым призером чемпионата.
В последний раз «Спартак» играл в финале Кубка России в 2022 году. Тогда красно-белые стали победителями турнира, обыграв во встрече за трофей столичное «Динамо» (2:1). Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что сейчас у него эмоциональные ощущения сильнее, чем тогда.
«Наверное, что-то похожее по эмоциям, даже чуть больше. Время идет, мы не молодеем. Мне за 30 лет, понимаю, что таких финалов может и не быть. Бережно отношусь. В плане эмоций будет больше, чем четыре года назад. Действительно, завтра будет красно-белых болельщиков 90%, нам очень приятно. Преимущество ли? Думаю, что да», — сказал Зобнин.
Главный тренер красно-белых Хуан Карседо отметил, что пока под вопросом участие в игре ключевого футболиста команды аргентинца Эсекьеля Барко. «Мы поберегли Барко, сейчас ему лучше, сегодня тренировка и завтра, чтобы принять решение. На самом деле вся команда готова, Барко тоже может тренироваться. Все остальные готовы к поединку», — сказал Карседо. Ранее полузащитник не принял участия в матче с махачкалинским «Динамо».
«Это будет очень важный матч для всех нас, для клуба, каждого из футболистов и всей команды, болельщиков, всей спартаковской семьи. Конечно, он будет важен в плане оценки второй части сезона, было бы здорово завершить ее завоеванием трофея. Это то, на что мы рассчитываем, чего мы хотим», — добавил главный тренер «Спартака».
Также Карседо рассказал, что ему и «Спартаку» пожелал удачи бывший наставник красно-белых Унаи Эмери, который на этой наделе выиграл Лигу Европы с английской «Астон Виллой». «Я поздравил его с победой в Лиге Европы. Мы общались с ним, конечно, они проделали большую работу. Он также пожелал нам удачи завтра в финале. Мы постараемся сделать все, чтобы завоевать трофей и порадоваться», — сказал Карседо.
Победа в кубке для «Краснодара» — мечта
У «Краснодара» в матче со «Спартаком» не сможет принять участие только Александр Черников. «Это финал, матч в “Лужниках”, был большой спрос на билеты, надеюсь, что будет полный стадион, — сказал главный тренер команды Мурад Мусаев журналистам. — “Спартак” находится в хорошей форме, мы показываем хорошую игру, думаю, что матч станет настоящим праздником. У нас есть мечта — завоевать кубок страны. Думаю, что шансы 50 на 50, команды порадуют зрителей. Что касается потерь, то у нас дисквалифицирован Александр Черников. Остальные все прилетели, все готовы».
«Конечно, “Спартаку” удобнее играть в Москве. Нам бы, конечно, хотелось сыграть на нейтральном поле. Но я не думаю, что это большая проблема, как выпал жребий, как решили, так и будем. Готовы играть на любом стадионе. Я думаю, что и наших болельщиков будет много, знаю, что много людей приедут из Краснодара. Ну будет “Спартаку” удобнее, но не думаю, что это будет определяющим, все решится на поле», — добавил он.
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своих ощущениях перед матчем. «Завтра большой день, большая игра, с нетерпением ждем встречи, настрой боевой, все отлично. Не буду ничего выделять, хорошая команда. Не хочется копаться в прошлом, все прошло. За три года мы сильно изменились, это показываем на футбольном поле. Стоит командой гордиться, мы делаем отличную работу с тренерским штабом. Есть цель и мечта завоевывать трофеи. Но как бог даст, надеюсь, победа будет за нами», — отметил он.
«Краснодар», который в этом сезоне не смог защитить титул чемпиона страны, в третий раз сыграет в решающем матче Кубка России. В последний раз краснодарская команда принимала участие в финале в 2023 году, когда уступила московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Ростов». Армейцы делят первое место по количеству титулов с московским «Локомотивом», в активе обоих клубов девять трофеев.