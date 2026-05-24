Мостовой назвал долгожданной радостью победу «Спартака» в Кубке России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Победа московского «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Фонбет — Кубка России по футболу подарила болельщикам долгожданную радость. Об этом ТАСС заявил бывший полузащитник команды Александр Мостовой.
«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче за титул в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1.
— «Спартак» — чемпион, кубок у нас. «Спартак» с трофеем, а «Краснодар», к сожалению, проиграл и чемпионат, и кубок. Пускай задумываются. Какие впечатления от матча? Тут важен общий итог. Красивый, некрасивый — был футбол, выиграли — и все. Посмотрите, сколько радости у всех, тем более что «Спартак» эту радость нам преподносит один раз за столько лет, а раньше каждый год что-то выигрывали, — сказал Мостовой.
«Из игроков никого отдельно выделять не буду — когда победа, все молодцы. Тем более из тех ребят в команде, когда “Спартак” последний раз выигрывал кубок, их там, наверно, человек пять осталось. Все остальные уже новые, молодцы. И болельщики молодцы», — добавил он.
«Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти