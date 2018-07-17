«Армавир» требует присудить Хабаровску поражение
«СЭ» разбирается в главном скандале 1-го тура первенства ФНЛ.
«СЭ» разбирается в главном скандале 1-го тура первенства ФНЛ.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В стартовом матче первенства «СКА-Хабаровск» на своем поле принимал «Армавир» и выиграл у поднявшихся из ПФЛ гостей со счетом 3:0. Однако сейчас южный клуб требует засчитать дальневосточникам поражение.
— Мы подали протест на результат матча со «СКА-Хабаровск» (0:3), — заявил президент «Армавира» Валентин Климко в интервью «СЭ». — Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона-2017/18 в матче «Арарат» — «Зоркий». Он должен был пропускать следующий матч — против «Армавира».
— Какое должно последовать наказание?
— Результат должен быть аннулирован, и «СКА-Хабаровску» должно быть засчитано поражение со счетом 0:3.
ЧТО ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ
Регламент ФНЛ, да и других лиг, трактует ситуацию однозначно: ответственность за контроль по отбытию дисквалификаций несут клубы.
8.16. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста, клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС. За участие в матче неоформленного в установленном порядке (за исключением врача команды в соответствии с п. 8.14.) или дисквалифицированного официального лица клуба, клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.
Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций примененных юрисдикционными органами РФС.
«Арарат», как известно, прекратил выступления в российских соревнованиях и переехал в Армению, но это не отменяет ранее вынесенных санкций. Об этом говорит уже дисциплинарный регламент ПФЛ.
9. В случае, если команда по
ХАБАРОВСК КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Запятую в вынесенном в подзаголовок предложении должен поставить КДК РФС. Если следовать букве закона, дальневосточникам грозит поражение, однако есть нюансы.
Многие обратили внимание на то, что в преддверии тура на официальном сайте ФНЛ фамилия Квеквескири в списке дисквалифицированных не значилась. Можно лишь предположить, что при документооброте между лигами — в данном случае ФНЛ и ПФЛ — наложенные на игрока санкции не были отражены.
В соответствии с регламентом ФНЛ не обязана извещать клубы о дисквалификациях игроков, но, насколько известно, лига в качестве жеста доброй воли рассылает письма о санкциях, наложенных на игроков уже по ходу проводимых ей соревнований. О четвертой, восьмой и так далее карточках.
Так как вся ответственность лежит на «СКА-Хабаровск», спасти армейцев от наказания могут нюансы. Клуб, например, мог запросить информацию о дисквалификациях своих новичков у тех лиг, где они выступали прежде. И если соответствующий запрос конкретно по Кверискири оформлялся официально, какой ответ был получен из ПФЛ? Эти документы вполне могут быть приняты к сведению при рассмотрении дела в КДК.
|СКА-Хабаровск
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3:0
Первый тайм: 2:0
|Армавир
|Сергей Передня
|Арсен Папикян
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)