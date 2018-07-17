«Армавир» требует присудить Хабаровску поражение

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В стартовом матче первенства «СКА-Хабаровск» на своем поле принимал «Армавир» и выиграл у поднявшихся из ПФЛ гостей со счетом 3:0. Однако сейчас южный клуб требует засчитать дальневосточникам поражение.

— Мы подали протест на результат матча со «СКА-Хабаровск» (0:3), — заявил президент «Армавира» Валентин Климко в интервью «СЭ». — Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона-2017/18 в матче «Арарат» — «Зоркий». Он должен был пропускать следующий матч — против «Армавира».

— Какое должно последовать наказание?

— Результат должен быть аннулирован, и «СКА-Хабаровску» должно быть засчитано поражение со счетом 0:3.

ЧТО ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ

Регламент ФНЛ, да и других лиг, трактует ситуацию однозначно: ответственность за контроль по отбытию дисквалификаций несут клубы.

8.16. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста, клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС. За участие в матче неоформленного в установленном порядке (за исключением врача команды в соответствии с п. 8.14.) или дисквалифицированного официального лица клуба, клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.

Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций примененных юрисдикционными органами РФС.

«Арарат», как известно, прекратил выступления в российских соревнованиях и переехал в Армению, но это не отменяет ранее вынесенных санкций. Об этом говорит уже дисциплинарный регламент ПФЛ.

9. В случае, если команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников соревнования, то все дисквалификации игроков этой команды сохраняются.

ХАБАРОВСК КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Запятую в вынесенном в подзаголовок предложении должен поставить КДК РФС. Если следовать букве закона, дальневосточникам грозит поражение, однако есть нюансы.

Многие обратили внимание на то, что в преддверии тура на официальном сайте ФНЛ фамилия Квеквескири в списке дисквалифицированных не значилась. Можно лишь предположить, что при документооброте между лигами — в данном случае ФНЛ и ПФЛ — наложенные на игрока санкции не были отражены.

В соответствии с регламентом ФНЛ не обязана извещать клубы о дисквалификациях игроков, но, насколько известно, лига в качестве жеста доброй воли рассылает письма о санкциях, наложенных на игроков уже по ходу проводимых ей соревнований. О четвертой, восьмой и так далее карточках.