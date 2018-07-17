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09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Армавир» требует присудить Хабаровску поражение

«СЭ» разбирается в главном скандале 1-го тура первенства ФНЛ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В стартовом матче первенства «СКА-Хабаровск» на своем поле принимал «Армавир» и выиграл у поднявшихся из ПФЛ гостей со счетом 3:0. Однако сейчас южный клуб требует засчитать дальневосточникам поражение.

— Мы подали протест на результат матча со «СКА-Хабаровск» (0:3), — заявил президент «Армавира» Валентин Климко в интервью «СЭ». — Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона-2017/18 в матче «Арарат» — «Зоркий». Он должен был пропускать следующий матч — против «Армавира».

— Какое должно последовать наказание?

— Результат должен быть аннулирован, и «СКА-Хабаровску» должно быть засчитано поражение со счетом 0:3.

ЧТО ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ

Регламент ФНЛ, да и других лиг, трактует ситуацию однозначно: ответственность за контроль по отбытию дисквалификаций несут клубы.

8.16. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста, клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС. За участие в матче неоформленного в установленном порядке (за исключением врача команды в соответствии с п. 8.14.) или дисквалифицированного официального лица клуба, клуб подвергается санкциям в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.

Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций примененных юрисдикционными органами РФС.

«Арарат», как известно, прекратил выступления в российских соревнованиях и переехал в Армению, но это не отменяет ранее вынесенных санкций. Об этом говорит уже дисциплинарный регламент ПФЛ.

9. В случае, если команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников соревнования, то все дисквалификации игроков этой команды сохраняются.

ХАБАРОВСК КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Запятую в вынесенном в подзаголовок предложении должен поставить КДК РФС. Если следовать букве закона, дальневосточникам грозит поражение, однако есть нюансы.

Многие обратили внимание на то, что в преддверии тура на официальном сайте ФНЛ фамилия Квеквескири в списке дисквалифицированных не значилась. Можно лишь предположить, что при документооброте между лигами — в данном случае ФНЛ и ПФЛ — наложенные на игрока санкции не были отражены.

В соответствии с регламентом ФНЛ не обязана извещать клубы о дисквалификациях игроков, но, насколько известно, лига в качестве жеста доброй воли рассылает письма о санкциях, наложенных на игроков уже по ходу проводимых ей соревнований. О четвертой, восьмой и так далее карточках.

Так как вся ответственность лежит на «СКА-Хабаровск», спасти армейцев от наказания могут нюансы. Клуб, например, мог запросить информацию о дисквалификациях своих новичков у тех лиг, где они выступали прежде. И если соответствующий запрос конкретно по Кверискири оформлялся официально, какой ответ был получен из ПФЛ? Эти документы вполне могут быть приняты к сведению при рассмотрении дела в КДК.

СКА-Хабаровск 3:0
Первый тайм: 2:0
Армавир
17.07.2018, 12:00 Зрители: 4043 основной раунд: 1-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Арсен Папикян
Голы
17′ Константин Базелюк 11
34′ Константин Базелюк 11
50′ Максим Ненахов 77
Составы
Егор Генералов 31
Иван Хомуха 5
30′ Максим Ненахов 77
Артем Самсонов 8
Александр Черевко 26
Ираклий Квеквескири 33
Денис Дедечко 69
76′ Максим Казанков 7
Кирилл Бирюков 4
83′ 88′ Дмитрий Кабутов 17
Александр Радченко 14
63′ Олег Алейник 88
Павел Карасев 6
68′ Константин Базелюк 11
Лукаш Секульски 22
13 Максим Матюша
3 Альберт Гаджибеков
5 Астемир Соблиров
4 Денис Клопков
8 Дмитрий Каюмов
87 Владимир Романенко 36′
90 Олег Поляков
88 Залим Макоев 61′
2 Алексей II Соловьев
11 Эдуард Лусикян 76′
99 Никита Безлихотнов
14 Эдуард Суханов 57′
7 Азамат Гурфов
93 Семен Синявский 66′
9 Сергей Веркашанский
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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