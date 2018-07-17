«СКА-Хабаровск» сделал официальное заявление по поводу протеста «Армавира»

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально заявляет, что внимательно ознакомился с заявлением, размещенным на официальном сайте ФК «Армавир» 17 июля 2018 г. о, якобы, неправомочным участии полузащитника нашего клуба Ираклия Квеквескири в матче 1-го тура «Олимп-Первенства России по футболу среди клубов команд ФНЛ» между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Армавир» (3:0), и будет отстаивать следующую аргументированную позицию в уполномоченном юрисдикционном органе — КДК РФС: хабаровский клуб Регламент соревнований не нарушал, участие игрока Квеквескири в этом матче было правомерным.