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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» сделал официальное заявление по поводу протеста «Армавира»

«СКА-Хабаровск» выступил с официальным заявлением на протест «Армавира» на результат матча первого тура ФНЛ между командами, в котором хабаровчане оказались сильнее — 3:0.

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально заявляет, что внимательно ознакомился с заявлением, размещенным на официальном сайте ФК «Армавир» 17 июля 2018 г. о, якобы, неправомочным участии полузащитника нашего клуба Ираклия Квеквескири в матче 1-го тура «Олимп-Первенства России по футболу среди клубов команд ФНЛ» между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Армавир» (3:0), и будет отстаивать следующую аргументированную позицию в уполномоченном юрисдикционном органе — КДК РФС: хабаровский клуб Регламент соревнований не нарушал, участие игрока Квеквескири в этом матче было правомерным.

ФК «СКА-Хабаровск» готов предоставить развернутый комментарий по сложившейся ситуации сразу после официального решения КДК РФС, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, причиной протеста «Армавира» является футболист «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири. В прошлом сезоне Квеквескири выступал за «Арарат» в ПФЛ и в последнем матче сезона получил красную карточку. Согласно регламенту, это влечёт автоматическую дисквалификацию на следующий матч. По мнению «Армавира», хабаровский клуб нарушил регламент РФС.

СКА-Хабаровск 3:0
Первый тайм: 2:0
Армавир
17.07.2018, 12:00 Зрители: 4043 основной раунд: 1-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Арсен Папикян
Голы
17′ Константин Базелюк 11
34′ Константин Базелюк 11
50′ Максим Ненахов 77
Составы
Егор Генералов 31
Иван Хомуха 5
30′ Максим Ненахов 77
Артем Самсонов 8
Александр Черевко 26
Ираклий Квеквескири 33
Денис Дедечко 69
76′ Максим Казанков 7
Кирилл Бирюков 4
83′ 88′ Дмитрий Кабутов 17
Александр Радченко 14
63′ Олег Алейник 88
Павел Карасев 6
68′ Константин Базелюк 11
Лукаш Секульски 22
13 Максим Матюша
3 Альберт Гаджибеков
5 Астемир Соблиров
4 Денис Клопков
8 Дмитрий Каюмов
87 Владимир Романенко 36′
90 Олег Поляков
88 Залим Макоев 61′
2 Алексей II Соловьев
11 Эдуард Лусикян 76′
99 Никита Безлихотнов
14 Эдуард Суханов 57′
7 Азамат Гурфов
93 Семен Синявский 66′
9 Сергей Веркашанский
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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