Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.07
Дандолк2
Левадия1
Футбол. Еврокубки
19.07
Тре Фиори0
Рудар В3
Футбол. Еврокубки
19.07
Рунавик4
Хайберниан6
Футбол. Еврокубки
19.07
Уйпешт4
Нефтчи0
Футбол. Еврокубки
19.07
Домжале1
Широки Бриег1
Футбол. Еврокубки
19.07
Хабнарфьердюр0
Лахти0
Все события
Фоторепортажи
11Государство на страже шахмат
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
21:25 (мск), источник: ТАСС

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет домашним для клуба «Балтика»

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет домашним для местного футбольного клуба «Балтика». Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Стадион “Калининград”, в первую очередь, будет домашним для футбольных клубов, в нашем случае — футбольный клуб “Балтика”, который играет в ФНЛ», — сказал Алиханов, отметив, что с учетом географического положения региона, власти региона рассматривают перспективу его развития как многофункционального центра, который сможет принимать не только спортивные, но и развлекательные, событийные, выставочные мероприятия.

Читайте также
Шнур — в Питере. Баста — в Ростове. Как использовать стадионы ЧМ-2018

По его словам, арена может стать серьезным стимулом для развития спортивного и событийного туризма. На его базе планируется создать музей спорта, в помещении стадиона предполагается выделение площадок для фитнеса, на несколько тысяч квадратных метров, спортивно-досуговые клубы, центры детских и молодежных объединений, а также для коммерческой аренды.

«На наш взгляд, было бы правильным рассмотреть возможность создания [на площадях стадиона] образовательных детских центров и детских технопарков — то есть подтрибунные помещения вполне допускают и такие возможности», — добавил Алиханов.

Губернатор отметил, что регион планирует создание в регионе академии футбола, но регион планирует развитие других видов спорта, в частности легкой атлетики и регби.

Касаясь управления стадионом, Алиханов сообщил, что регион рассматривает возможность создания специальной структуры, которая будет учреждаться региональным правительством и заниматься вопросами содержания и эксплуатации арены.

Стадион «Калининград»

Стадион «Калининград» построен на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Это пятиэтажное здание (с учетом технического этажа) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. На арене, которая вмещает 43 319 зрителей, прошли матчи ЧМ-2018 Хорватия — Нигерия (2:0), Швейцария — Сербия (2:1), Испания — Марокко (2:2) и Бельгия — Англия (1:0).

Наследие Мундиаля. Что станет с аренами и стадионами, оставшимися после ЧМ
Во время загрузки произошла ошибка.
10:43 (мск)© Ньюстюб
Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Какой сборная России будет на Евро-2020, если туда отберется
Нападающий сборной Хорватии отказался от медали за ЧМ-2018
Путин прокомментировал возможность проведения летних ОИ в России
Гассиев и Усик взялись за руки и показали одинаковый вес
Больше, чем фигурист: каким запомнится убитый Денис Тен
Леонид Федун назвал главную задачу «Спартака» на сезон
«Челси» и «Реал» согласовали трансфер Эдена Азара за €190 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка