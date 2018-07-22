«Шинник» обыграл «Сибирь» в матче второго тура первенства ФНЛ

Воскресная встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голом в составе победителей отметился Ишхан Гелоян (на 63-й минуте). Игрок «Сибири» Алексей Аравин на 90-й минуте отправил мяч в свои ворота.

В третьем туре 29 июля «Шинник» дома примет московский «Спартак-2», а «Сибирь» встретится в этот же день в гостях со «СКА-Хабаровском».