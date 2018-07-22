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17:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Шинник» обыграл «Сибирь» в матче второго тура первенства ФНЛ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ярославский «Шинник» в гостях одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче второго тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голом в составе победителей отметился Ишхан Гелоян (на 63-й минуте). Игрок «Сибири» Алексей Аравин на 90-й минуте отправил мяч в свои ворота.

В третьем туре 29 июля «Шинник» дома примет московский «Спартак-2», а «Сибирь» встретится в этот же день в гостях со «СКА-Хабаровском».

Сибирь 0:2
Первый тайм: 0:0
Шинник
22.07.2018, 13:00 Зрители: 1351 основной раунд: 2-й тур Спартак
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Александр Побегалов
Голы
10 Ишхан Гелоян 62′
2 Алексей Аравин 90′
Составы
Николай Цыган 22
Алексей Аравин 2
Антон Полюткин 20
Михаил Смирнов 25
Вячеслав Ларенц 44
Евгений Чеботару 37
Виктор Свежов 91
Максим Житнев 9
56′ Виталий Галыш 10
Роман Беляев 7
61′ Павел Киреенко 23
Владимир Азаров 19
46′ Владислав Рыжков 28
Артем Коржунов 77
16 Дмитрий Яшин
2 Денис Магадиев
4 Евгений Стешин
32 Иван Мельников
94 Федор Первушин 61′
10 Ишхан Гелоян
22 Сергей Самодин 78′
8 Олег Кожемякин 75′
21 Владислав Камилов
11 Сергей Нарылков 76′
27 Василий Алейников
15 Дмитрий Самойлов 81′
57 Павел Деобальд
9 Эльдар Низамутдинов 90′
3 Валерий Цховребов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
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