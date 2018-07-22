«Томь» победила «Химки» в матче второго тура ФНЛ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Футболисты томской «Томи» одержали выездную победу над подмосковными «Химками» в матче второго тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Футболисты томской «Томи» одержали выездную победу над подмосковными «Химками» в матче второго тура первенства ФНЛ.
Воскресная игра в Химках завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Илья Кухарчук (64-я минута).
Следующий матч «Томь», одержавшая две победы в двух стартовых турах, проведет дома 29 июля против волгоградского «Ротора». «Химки» в этот же день проведут выездной матч против «Сочи».
|Игорь Шалимов
|Василий Баскаков
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)