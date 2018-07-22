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18:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Томь» победила «Химки» в матче второго тура ФНЛ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Футболисты томской «Томи» одержали выездную победу над подмосковными «Химками» в матче второго тура первенства ФНЛ.

Воскресная игра в Химках завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Илья Кухарчук (64-я минута).

Следующий матч «Томь», одержавшая две победы в двух стартовых турах, проведет дома 29 июля против волгоградского «Ротора». «Химки» в этот же день проведут выездной матч против «Сочи».

Химки 0:1
Первый тайм: 0:0
Томь
22.07.2018, 16:00 Зрители: 1500 основной раунд: 2-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Игорь Шалимов Василий Баскаков
Голы
44 Илья Кухарчук 63′
Составы
Денис Кавлинов 77
36′ Александр Димидко 2
Дмитрий Иванов 5
Егор Данилкин 15
Давид Мильдзихов 32
Равиль Нетфуллин 52
Руслан Болов 11
71′ Александр Моргунов 4
Камран Алиев 17
56′ Михаил Петрусев 7
Аршак Корян 22
6′ Максим Яковлев 8
Денис Талалай 19
80′ Илья Белоус 88
Максим Пичугин 44
42 Александр Мелихов
5 Алексей Шумских
6 Дмитрий Тихий
23 Сергей Зуйков 34′
24 Александр Клещенко
18 Олег Шалаев
78 Николай Калинский
22 Петр Тен 46′
7 Дмитрий Сасин 90′
10 Ян Казаев 82′
98 Никита Гвинейский
44 Илья Кухарчук 88′
2 Айдар Лисинков
11 Илья Кузьмичев 57′
17 Ислам Тлупов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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