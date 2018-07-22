Стадион в Волгограде принял первый матч после ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Игра стала первой для «Волгоград Арены» после чемпионата мира. Напомним, что на этом стадионе прошли четыре поединка мирового первенства.

Серьезным испытанием для новой арены стал разгул стихи — за несколько дней до первого домашнего поединка «Ротора» на город обрушился сильнейший ливень, в результате которого даже размыло часть набережной, построенной специально к ЧМ-2018.

Не повезло с погодой и в день игры: за два часа до стартового свистка, когда болельщики уже стали собираться возле стадион, случилась гроза. Многие из фанатов, рассчитывавшие купить билеты непосредственно перед игрой, в последний момент передумали из-за погоды. И наверняка потом пожалели об этом: ливень быстро закончился, а сам матч получился интересный. По предварительным оценкам властей, за два дня до игры было реализовано более 10 тысяч билетов.

Напомним, что именно поединком «Ротора» с «Лучем» 21 апреля новенький стадион получил боевое крещение перед мундиалем. Тогда команда Сергея Павлова, которого в этом сезоне сменил Роберт Евдокимов, подарила настоящий праздник волгоградским болельщикам, победив со счетом 4:2. С тех пор команды существенно обновили свои составы, однако фанаты «Ротора» были вправе рассчитывать, что результат матча будет как минимум не хуже и на этот раз.

Перед стартовым свистком прошла торжественная церемония проводов на тренерскую работу легендарного защитника «Ротора» Николая Оленикова, отыгравшего за клуб 13 сезонов и помогшего команде ровно 25 лет назад завоевать серебряные медали чемпионата России.

Со стартовых минут футболисты «Ротора» показали свою решимость взять три очка в первом домашнем поединке сезона, нанеся несколько опасных ударов по воротам. Таили угрозу и острые навесы с правого фланга, и стандартные положения в исполнении волжан. Однако в завершающих стадиях хозяевам не хватало точности и везения. Игроки же дальневосточной команды довольно редко покидали свою половину поля, согласившись с ролью «второго номера». В итоге в первом тайме зрители голов так и не дождались.

Конечно, хозяев гнало вперед не только желание победить, но и активные болельщики. Надо сказать, что акустика на «Волгоград Арене» даже при неполной заполняемости 45-тысячного стадиона создает потрясающий шумовой эффект. При такой атмосфере невозможно просто перекатывать мяч друг другу в середине поля. Хотя, вероятно, футболисты сборных Польши и Японии, проведшие в Волгограде заключительный матч ЧМ-2018 в группе H, эту мысль и не разделят [с подробностями того поединка можно ознакомиться здесь].

Второй тайм вновь начался под диктовку хозяев, которые в течение двадцати минут безуспешно осаждали ворота Александра Котлярова. К середине тайма Роберт Евдокимов решил оживить игру заменами, отправив отдыхать Юрия Завезёна и Мухамада Султонова. Свежие игроки помогли «Ротору» додавить соперника: на 73-й минуте отличился Александр Коротаев. Стадион просто взорвался от восторга.

Волжане после забитого мяча слегка успокоились и чуть было не привезли сами себе гол на 77-й минуте: Александр Фильцов неуверенно сыграл на выходе, однако защитники хозяев подстраховали своего вратаря. К чести голкипера Фильцов исправился через пять минут, отразив опасный удар из-за пределов штрафной.

В заключительные пять минут волгоградские футболисты уверенно контролировали мяч и довели дело до заслуженной победы, порадовав более 30 тысяч своих фанатов. Внушительная цифра для матча ФНЛ, учитывая, что, например, на матч сборных Египта и Саудовской Аравии здесь собралось всего на пару тысяч больше. Эх, если бы не ливень…