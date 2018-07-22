«Тамбов» обыграл «Балтику», «Нижний Новгород» оказался сильнее «Тюмени»

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил ивуарийский нападающий Сенин Себай, а за хозяев точным ударом отметился Максим Григорьев. Таким образом, тамбовская команда одержала вторую подряд победу со старта нового сезона ФНЛ.

В ещё одном матче, который проходил параллельно, «Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Тюмень» со счётом 2:1. За хозяев голы забили Радик Хайруллов и Артём Делькин, за гостей отличился Максим Вотинов.