Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-21
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир0
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Тамбов2
Футбол. Кубок России
18:00
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
16:00
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА и «Енисей»: Игнашевич — на трибуне. И Аленичев — тоже
18Как болели за Мурата Гассиева
20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» обыграл «Балтику», «Нижний Новгород» оказался сильнее «Тюмени»

В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала на своём поле «Тамбов».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил ивуарийский нападающий Сенин Себай, а за хозяев точным ударом отметился Максим Григорьев. Таким образом, тамбовская команда одержала вторую подряд победу со старта нового сезона ФНЛ.

В ещё одном матче, который проходил параллельно, «Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Тюмень» со счётом 2:1. За хозяев голы забили Радик Хайруллов и Артём Делькин, за гостей отличился Максим Вотинов.

Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тюмень
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нижний Новгород
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кровавый лёд. В Казахстане зарезали олимпийского призёра Сочи
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики
Источник: Игрок «ПСЖ» подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля
Хэмилтон выиграл Гран-при Германии
Тренеры ЧМ: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться
Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса
Сборная России выиграла этап Евролиги по пляжному футболу
Гаджиев: Российский футбол болен. Это касается не только «Анжи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка