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19:35 (мск), источник: ТАСС

Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2» со счетом 0:0 в гостевом матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла в Москве.

На 69-й минуте игрок «Спартака-2» Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Авангард» занимает 14-е место с одним очком. «Спартак-2» занимает девятое место (4). В следующем матче 29 июля «Спартак-2» сыграет в гостях с ярославским «Шинником», «Авангард» примет воронежский «Факел».

Спартак-2 0:0
Первый тайм: 0:0
Авангард К
23.07.2018, 17:00 Зрители: 450 основной раунд: 2-й тур Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
Виктор Булатов Игорь Беляев
Составы
Владислав Терешкин 95
Артем Воропаев 36
Павел Маслов 39
Александр Лихачев 44
Николай Тюнин 4
Илья Гапонов 56
Владислав Пантелеев 83
67′ 69′ Александр Руденко 79
76′ Солтмурад Бакаев 87
Егор Рудковский 13
60′ Данил Полубояринов 97
Сергей Еременко 45
90′ Сильванус Нимели 66
Даниил Петрунин 63
13 Никита Чагров
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
71 Михаил Багаев
97 Денис Никитин
7 Роман Акбашев
8 Михаил Земсков 36′
20 Вадим Стеклов 85′
70 Ильнур Альшин 78′
17 Денис Синяев
10 Артем Федчук 71′
27 Владислав Руденко
19 Александр Касьян 84′
77 Роман Минаев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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