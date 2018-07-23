Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2» со счетом 0:0 в гостевом матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла в Москве.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2» со счетом 0:0 в гостевом матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла в Москве.
На 69-й минуте игрок «Спартака-2» Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Авангард» занимает 14-е место с одним очком. «Спартак-2» занимает девятое место (4). В следующем матче 29 июля «Спартак-2» сыграет в гостях с ярославским «Шинником», «Авангард» примет воронежский «Факел».
|Спартак-2
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Авангард К
|Виктор Булатов
|Игорь Беляев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)