«СКА-Хабаровск» подписал двух футболистов
Состав «СКА-Хабаровск» подписал двух футболистов. Это полузащитник Виталий Федотов и нападающий Евгений Кабаев.
Состав «СКА-Хабаровск» подписал двух футболистов. Это полузащитник Виталий Федотов и нападающий Евгений Кабаев.
Виталий Федотов пришел в клуб перед началом прошлого сезона и провел в составе армейцев 19 матчей. Кабаев последние полтора сезона выступал за пражский клуб «Богемианс 1905». Игроки будут заявлены в ближайшее время.
На данный момент в составе хабаровского клуба 21 игрок. Ранее команду пополнили полузащитник Олег Алейник и голкипер Артём Леонов .