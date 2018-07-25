Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
12:19 (мск), источник: Onedivision.ru

«СКА-Хабаровск» подписал двух футболистов

Состав «СКА-Хабаровск» подписал двух футболистов. Это полузащитник Виталий Федотов и нападающий Евгений Кабаев.

Виталий Федотов пришел в клуб перед началом прошлого сезона и провел в составе армейцев 19 матчей. Кабаев последние полтора сезона выступал за пражский клуб «Богемианс 1905». Игроки будут заявлены в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент в составе хабаровского клуба 21 игрок. Ранее команду пополнили полузащитник Олег Алейник и голкипер Артём Леонов .

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Константин ДЗУЦЕВ: "Калуге" нужно идти на повышение
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
Южный завершит карьеру в сентябре
Определилась дата гостевого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
Защитника сборной РФ забраковали для игры в лучших клубах АПЛ
Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации
Футболист потерял сознание во время товарищеского матча
«Рома» может подать в суд из-за трансфера игрока в «Барселону»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка