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13:48 (мск), источник: Onedivision.ru

Ставпец стал игроком «Томи»

Полузащитник Александр Ставпец пополнил ряды «Томи». Контракт рассчитан до конца этого сезона. Футболист перешел из «Тюмени» в клуб на правах свободного агента и будет выступать под номером 61.

Напомним, что «Томь» после двух побед на старте первенства ФНЛ возглавила турнирную таблицу. Главный тренер «Томи» Василий Баскаков прокомментировал вторую победу над «Химками».

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