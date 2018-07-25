Ставпец стал игроком «Томи»
Полузащитник Александр Ставпец пополнил ряды «Томи». Контракт рассчитан до конца этого сезона. Футболист перешел из «Тюмени» в клуб на правах свободного агента и будет выступать под номером 61.
Полузащитник Александр Ставпец пополнил ряды «Томи». Контракт рассчитан до конца этого сезона. Футболист перешел из «Тюмени» в клуб на правах свободного агента и будет выступать под номером 61.
Напомним, что «Томь» после двух побед на старте первенства ФНЛ возглавила турнирную таблицу. Главный тренер «Томи» Василий Баскаков прокомментировал вторую победу над «Химками».