Власти региона окажут финансовую поддержку «Факелу»

В ходе совещания было отмечено, что в новом сезоне клуб «Факел» заявился для участия в Олимп-Первенстве ФНЛ.

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В команду пришли новые игроки, сменился главный тренер, и сегодня нужно делать акцент на качественный отбор футболистов внутри клуба и подготовку молодых воронежских спортсменов, которые в перспективе будут менять существующих игроков. Такая стратегия развития позволит отвечать современным требованиям к спортклубам.

Однако на сегодняшний день есть серьёзная проблема — финансовая задолженность клуба, в том числе — по заработной плате.

По итогам обсуждения Александр Гусев дал поручение врио руководителя управления физической культуры и спорта области Владимиру Кадурину решить вопрос финансовой поддержки клуба для обеспечения текущей деятельности команды по участию в официальных играх сезона.

— Нужна реальная смета затрат, которая позволит сезон 2018−2019 годов играть устойчиво.

Вопрос дальнейшего финансирования клуба будет решаться отдельно. Кроме того, Александр Гусев дал поручение рассмотреть возможность создания Наблюдательного совета для осуществления контроля за финансовой деятельностью клуба и подготовить соответствующие предложения по кандидатурам в состав совета.

Особое внимание в ходе обсуждения глава региона уделил теме развития детского футбола, что позволит, в частности, формировать резерв для того же «Факела».

Также на совещании обсудили вопрос посещаемости домашних матчей команды и развития коммерческой составляющей деятельности клуба, а также возможность использования для тренировок «Факела» реконструированных стадионов «Чайка» и «Локомотив».