Российский клуб лишился новичков из-за южнокорейской армии

В заявлении «Луча» отмечается, что команде удалось подписать контракты с россиянами Максимом Батовым и Ильей Визновичем.

«Как оказалось, граждане Кореи призывного возраста, не отслужившие в армии, не могут получить гражданский паспорт на длительный срок, что является препятствием для получения ими рабочей визы в Российской Федерации», — говорится в заявлении.