КДК РФС не рассматривал протест «Армавира» на результат матча ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск»

17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА- Хабаровску» со счетом 0:3 . После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири.

В прошлом сезоне футболист выступал в Профессиональной футбольной лиге за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства.

«В связи с тем, что факт подачи протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, не отражены в протоколе матча — протест ФК “Армавир” на результат матча первого тура с командой “СКА-Хабаровск” к рассмотрению не принимать. Согласно статье 125 дисциплинарного кодекса, не принимаются к рассмотрению протесты, не зафиксированные в протоколе матча. КДК не имел права рассматривать этот протест», — сказал Григорьянц.