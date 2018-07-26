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13:49 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС не рассматривал протест «Армавира» на результат матча ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не рассматривать протест клуба «Армавир» на результат матча первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «СКА-Хабаровска». Об этом журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА- Хабаровску» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири.

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В прошлом сезоне футболист выступал в Профессиональной футбольной лиге за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства.

«В связи с тем, что факт подачи протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, не отражены в протоколе матча — протест ФК “Армавир” на результат матча первого тура с командой “СКА-Хабаровск” к рассмотрению не принимать. Согласно статье 125 дисциплинарного кодекса, не принимаются к рассмотрению протесты, не зафиксированные в протоколе матча. КДК не имел права рассматривать этот протест», — сказал Григорьянц.

Глава КДК РФС добавил, что «Армавиру» будут возвращены 20 тыс. рублей за подачу иска.

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