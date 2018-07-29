«Зенит-2» проиграл третий матч подряд в ФНЛ

Единственный гол забил нападающий «Луча» Руслан Гордиенко на 10-й минуте. В первом тайме клуб из Санкт-Петербурга остался вдесятером из-за удаления полузащитника Ильи Камышева на 33-й минуте встречи.

В следующем туре «Зенит-2» сыграет на выезде с «Томью», встреча состоится 4 августа. В тот же день «Луч» во Владивостоке примет калининградскую «Балтику».