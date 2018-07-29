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13:41 (мск), источник: ТАСС

«Зенит-2» проиграл третий матч подряд в ФНЛ

ТАСС, 29 июля. Санкт-петербургский «Зенит-2» уступил владивостокскому «Лучу» со счетом 0:1 в выездном матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол забил нападающий «Луча» Руслан Гордиенко на 10-й минуте. В первом тайме клуб из Санкт-Петербурга остался вдесятером из-за удаления полузащитника Ильи Камышева на 33-й минуте встречи.

Подопечные Константина Зырянова потерпели третье поражение подряд. Команда из Владивостока одержала первую победу в сезоне-2018/19.

В следующем туре «Зенит-2» сыграет на выезде с «Томью», встреча состоится 4 августа. В тот же день «Луч» во Владивостоке примет калининградскую «Балтику».

Луч 1:0
Первый тайм: 1:0
Зенит-2
29.07.2018, 10:00 Зрители: 2550 основной раунд: 3-й тур Динамо
Главные тренеры
Рустем Хузин Александр Горшков
Голы
10′ Руслан Гордиенко 9
Составы
Александр Котляров 1
Павел Степанец 4
Кирилл Суслов 15
Кирилл Марущак 18
Тарас Царикаев 71
58′ Наиль Замалиев 33
86′ Руслан Гордиенко 9
46′ Максим Батов 5
Станислав Прокофьев 11
61′ Александр Носов 10
Андрей Павленко 77
49′ Давид Дзахов 17
Сергей Пономаренко 12
63′ Максим Машнев 19
Илья Визнович 98
93 Михаил Кизеев
59 Сергей Бугриев
72 Антон Синяк
79 Даниил Пенчиков
96 Томас Рукас
97 Илья Камышев 27′ 33′
65 Максим Бачинский
49 Дмитрий Плетнев 76′
82 Иван Тарасов 87′
74 Сергей Иванов 35′
38 Леон Мусаев 90+3′
76 Кирилл Макеев 58′
32 Николай Прудников
84 Илья Воробьев 72′
47 Руслан Казаков
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
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