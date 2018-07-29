«Зенит-2» проиграл третий матч подряд в ФНЛ
ТАСС, 29 июля.
ТАСС, 29 июля.
Единственный гол забил нападающий «Луча» Руслан Гордиенко на 10-й минуте. В первом тайме клуб из
Подопечные Константина Зырянова потерпели третье поражение подряд. Команда из Владивостока одержала первую победу в сезоне-2018/19.
В следующем туре «Зенит-2» сыграет на выезде с «Томью», встреча состоится 4 августа. В тот же день «Луч» во Владивостоке примет калининградскую «Балтику».
|Рустем Хузин
|Александр Горшков
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Анопа (Благовещенск, Россия)