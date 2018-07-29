«СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче третьего тура ФНЛ с «Сибирью»
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» и новосибирской «Сибири» сыграли вничью в матче третьего тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» и новосибирской «Сибири» сыграли вничью в матче третьего тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. На гол Павла Киреенко на 18-й минуте у новосибирской команды хозяева ответили точным ударом Максима Казанкова на 90-й с пенальти.
Гости с 61-й минуты играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Антон Кушнирук.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет саранскую «Мордовию», а «Сибирь» на своем поле сыграет со второй командой московского «Спартака».
|СКА-Хабаровск
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Сибирь
|Сергей Передня
|Сергей Кирсанов
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)