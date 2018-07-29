«СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче третьего тура ФНЛ с «Сибирью»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. На гол Павла Киреенко на 18-й минуте у новосибирской команды хозяева ответили точным ударом Максима Казанкова на 90-й с пенальти.

Гости с 61-й минуты играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Антон Кушнирук.