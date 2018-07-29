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15:59 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче третьего тура ФНЛ с «Сибирью»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» и новосибирской «Сибири» сыграли вничью в матче третьего тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. На гол Павла Киреенко на 18-й минуте у новосибирской команды хозяева ответили точным ударом Максима Казанкова на 90-й с пенальти.

Гости с 61-й минуты играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Антон Кушнирук.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет саранскую «Мордовию», а «Сибирь» на своем поле сыграет со второй командой московского «Спартака».

СКА-Хабаровск 1:1
Первый тайм: 0:1
Сибирь
29.07.2018, 11:00 Зрители: 4732 основной раунд: 3-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Сергей Кирсанов
Голы
90+2′ Максим Казанков 7
23 Павел Киреенко 18′
Составы
Егор Генералов 31
Иван Хомуха 5
Максим Казанков 7
Дмитрий Кабутов 17
Александр Черевко 26
Ираклий Квеквескири 33
Олег Алейник 88
15′ 65′ Максим Ненахов 77
Артем Самсонов 8
35′ Григорий Труфанов 97
Николай Зайцев 3
46′ Денис Дедечко 69
Виталий Федотов 19
42′ Константин Базелюк 11
Евгений Кабаев 99
22 Николай Цыган
2 Алексей Аравин 39′
5 Антон Кушнирук 55′ 60′
8 Александр Макаренко
25 Михаил Смирнов
44 Вячеслав Ларенц
37 Евгений Чеботару
9 Максим Житнев
23 Павел Киреенко 56′
7 Роман Беляев 76′ 74′
10 Виталий Галыш
55 Алексей Гладышев 62′
20 Антон Полюткин
91 Виктор Свежов 66′
19 Владимир Азаров
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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