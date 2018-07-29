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16:54 (мск), источник: ТАСС

«Шинник» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче первенства Футбольной национальной лиги

ТАСС, 29 июля. Ярославский «Шинник» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Алании» 37-летний Эльдар Низамутдинов (54-я минута), у гостей отличился Сильванус Нимели (34).

«Шинник» в турнирной таблице занимает первое место, набрав семь очков, «Спартак-2» с пятью очками идет пятым.

В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Шинник» также на выезде проведет матч против воронежского «Факела». Обе встречи пройдут 4 августа.

В другом матче игрового дня «СКА-Хабаровск» и «Сибирь» также сыграли вничью со счетом 1:1, встреча состоялась в Хабаровске.

Шинник 1:1
Первый тайм: 0:1
Спартак-2
29.07.2018, 14:00 Зрители: 3000 основной раунд: 3-й тур Малая арена Шинник
Главные тренеры
Александр Побегалов Виктор Булатов
Голы
53′ Эльдар Низамутдинов 9
66 Сильванус Нимели 33′
Составы
Дмитрий Яшин 16
Денис Магадиев 2
Евгений Стешин 4
Федор Первушин 94
Олег Кожемякин 8
Ишхан Гелоян 10
Сергей Самодин 22
89′ Иван Мельников 32
Валерий Цховребов 3
70′ 76′ Сергей Нарылков 11
Василий Алейников 27
61′ Дмитрий Самойлов 15
Павел Деобальд 57
72′ Эльдар Низамутдинов 9
Эдуард Булия 7
39 Павел Маслов 84′
92 Николай Рассказов 55′
18 Зелимхан Бакаев
56 Илья Гапонов
83 Владислав Пантелеев 46′
97 Данил Полубояринов
66 Сильванус Нимели
95 Владислав Терешкин 52′
30 Данила Ермаков
46 Артем Мамин 46′
44 Александр Лихачев
22 Михаил Игнатов 50′
87 Солтмурад Бакаев
45 Сергей Еременко 56′
4 Николай Тюнин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Обозначения
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