«Шинник» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче первенства Футбольной национальной лиги

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Алании» 37-летний Эльдар Низамутдинов (54-я минута), у гостей отличился Сильванус Нимели (34).

«Шинник» в турнирной таблице занимает первое место, набрав семь очков, «Спартак-2» с пятью очками идет пятым.

В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Шинник» также на выезде проведет матч против воронежского «Факела». Обе встречи пройдут 4 августа.