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18:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Томь» одержала третью победу подряд на старте первенства ФНЛ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты «Томи» на своем поле обыграли волгоградский «Ротор» в третьем туре первенства ФНЛ.

Воскресная игра в Томске завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Николай Калинский (31-я минута) и Ислам Тлупов (62).

«Томь» одержала третью победу подряд и в следующем туре 4 августа примет «Зенит-2» (Санкт-Петербург). «Ротор» в этот же день на своем поле сыграет против «Сочи».

Томь 2:0
Первый тайм: 1:0
Ротор
29.07.2018, 15:00 основной раунд: 3-й тур Труд
Главные тренеры
Василий Баскаков Роберт Евдокимов
Голы
31′ Николай Калинский 78
62′ Ислам Тлупов 17
Составы
Александр Мелихов 42
Алексей Шумских 5
Дмитрий Тихий 6
Сергей Зуйков 23
27′ Александр Клещенко 24
40′ Ян Казаев 10
Олег Шалаев 18
83′ Дмитрий Сасин 7
Никита Гвинейский 98
69′ Илья Кухарчук 44
Александр Ставпец 61
77′ Николай Калинский 78
Семен Фомин 4
59′ Илья Кузьмичев 11
Ислам Тлупов 17
1 Александр Фильцов
3 Исмаил Эдиев
11 Кирилл Маляров
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
7 Роман Воробьев 40′
30 Алексей Друзин
23 Максим Васильев 58′
72 Камиль Муллин
22 Мухаммад Султонов 54′
77 Владимир Лобкарев
9 Исламнур Абдулавов 64′
87 Андрей Мязин
13 Александр Коротаев 85′
31 Юрий Завезен
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Чебан (Москва, Россия)
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