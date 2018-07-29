«Томь» одержала третью победу подряд на старте первенства ФНЛ
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты «Томи» на своем поле обыграли волгоградский «Ротор» в третьем туре первенства ФНЛ.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты «Томи» на своем поле обыграли волгоградский «Ротор» в третьем туре первенства ФНЛ.
Воскресная игра в Томске завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Николай Калинский (31-я минута) и Ислам Тлупов (62).
«Томь» одержала третью победу подряд и в следующем туре 4 августа примет «Зенит-2» (Санкт-Петербург). «Ротор» в этот же день на своем поле сыграет против «Сочи».
|Василий Баскаков
|Роберт Евдокимов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Чебан (Москва, Россия)