«Томь» одержала третью победу подряд на старте первенства ФНЛ

Воскресная игра в Томске завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Николай Калинский (31-я минута) и Ислам Тлупов (62).

«Томь» одержала третью победу подряд и в следующем туре 4 августа примет «Зенит-2» (Санкт-Петербург). «Ротор» в этот же день на своем поле сыграет против «Сочи».