«Мордовия» на своем поле уступила «Краснодару-2»
Футболисты «Мордовии» проиграли «Краснодару-2» в матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:2.
Футболисты «Мордовии» проиграли «Краснодару-2» в матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:2.
В составе команды из Саранска отличился Владимир Обухов (52). У краснодарского клуба точный удар на счету Даниила Уткина (36), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Мордовии» Евгений Ятченко (48).
После этой встречи «Краснодар-2» набрал пять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия», имея в активе четыре балла, занимает 11-е место.
В следующем туре «Краснодар-2» на выезде сыграет с «Тюменью», а «Мордовия» в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».
|Мордовия
|
1:2
Первый тайм: 0:1
|Краснодар-2
|Марат Мустафин
|Игорь Пикущак
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Амелин (Тула, Россия)