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19:36 (мск), источник: Советский спорт

«Мордовия» на своем поле уступила «Краснодару-2»

Футболисты «Мордовии» проиграли «Краснодару-2» в матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:2.

В составе команды из Саранска отличился Владимир Обухов (52). У краснодарского клуба точный удар на счету Даниила Уткина (36), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Мордовии» Евгений Ятченко (48).

После этой встречи «Краснодар-2» набрал пять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия», имея в активе четыре балла, занимает 11-е место.

В следующем туре «Краснодар-2» на выезде сыграет с «Тюменью», а «Мордовия» в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».

Мордовия 1:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар-2
29.07.2018, 17:00 Зрители: 24976 основной раунд: 3-й тур Мордовия Арена
Главные тренеры
Марат Мустафин Игорь Пикущак
Голы
52′ Владимир Обухов 20
47 Даниил Уткин 35′
33 Евгений Ятченко 48′
Составы
Денис Шебанов 1
Алан Багаев 4
Сергей Сухарев 18
Игорь Климов 24
Евгений Ятченко 33
Илья Петров 95
Руслан Мухаметшин 23
56′ Рустем Мухаметшин 9
Владислав Адаев 96
90′ Игорь Киреев 17
Денис Соболев 15
64′ Денис Поярков 25
Филипп Дворецков 21
82′ Владимир Обухов 20
Михаил Маркин 10
39 Матвей Сафонов
15 Николай Марков 70′
40 Андрей Ивашин
44 Сергей Бородин
50 Артем Голубев
60 Герман Онугха
93 Магомед-Шапи Сулейманов
22 Иван Таранов 63′
41 Алексей Татаев
23 Анатолий Катрич 46′
63 Никита Сергеев
47 Даниил Уткин 90′
87 Арутюн Григорян
62 Алекс Мацукатов 59′
53 Александр Черников 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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