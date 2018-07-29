«Мордовия» на своем поле уступила «Краснодару-2»

В составе команды из Саранска отличился Владимир Обухов (52). У краснодарского клуба точный удар на счету Даниила Уткина (36), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Мордовии» Евгений Ятченко (48).

После этой встречи «Краснодар-2» набрал пять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия», имея в активе четыре балла, занимает 11-е место.