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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

ФК «Сочи» победил «Химки», «Авангард» оказался сильнее «Факела»

В матче третьего тура Футбольной национальной лиги ФК «Сочи» принимал на своём поле «Химки».

Встреча состоялась на стадионе «Центральный имени Славы Метревели» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Сочи» забитые мячи на свой счёт записали нападающие Максим Барсов и Анзор Саная, а также полузащитник Никита Бурмистров. У «Химок» отличился хавбек Михаил Петрусёв, реализовавший два пенальти.

В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, курский «Авангард» на своём поле обыграл воронежский «Факел». Автором единственного гола стал полузащитник Роман Акбашев.

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