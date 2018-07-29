ФК «Сочи» победил «Химки», «Авангард» оказался сильнее «Факела»

Встреча состоялась на стадионе «Центральный имени Славы Метревели» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Сочи» забитые мячи на свой счёт записали нападающие Максим Барсов и Анзор Саная, а также полузащитник Никита Бурмистров. У «Химок» отличился хавбек Михаил Петрусёв, реализовавший два пенальти.