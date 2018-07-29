Премьер-лига, равнение на Саранск!

Источник: Советский спорт

Саранск продолжает удивлять. Цифру 26 564 в графе «количество зрителей» на встрече 17 июля «Мордовия» — «Нижний Новгород» многие списали на то, что жители города, республики и близлежащих регионов, не попав на матчи чемпионата мира, решили просто посмотреть на новый стадион. Но 29 июля на стадион пришло немногим меньше — 24 976 болельщиков! И ведь цифры не дутые, не на глазок, как это бывает с российскими клубами — на трибунах человек 800, а в протоколе — 4 023. Систему сканирования не обманешь. Да и по телекартинке видно, что трибуны заполнены больше, чем наполовину.

Для сравнения приведу цифры матчей первого тура премьер-лиги: «Енисей» — «Зенит» — 10 724 зрителей (играли не в Красноярске, а в Тюмени), «Урал» — «Анжи» — 15 194 (на новом стадионе, реконструированном к ЧМ-2018), «Арсенал» — «Динамо» — 15 646, «Ростов» — «Ахмат» — 27 975, «Спартак» — «Оренбург» — 36 672. Как видим, только в Ростове-на-Дону (очень незначительно) и в Москве на «Открытии Арене» (здесь серьезнее) превзошли результаты Саранска. Не спасли ни новый стадион в Екатеринбурге, ни первый чуть ли не за четверть века визит «Зенита» в Тюмень.

В Саранске не скрывают, что часть билетов раздают бесплатно — в детские секции по разным видам спорта и на предприятия. Но ведь не сгоняют насильно с применением административного ресурса! Те, билеты, что продаются в кассах, стоят от 100 рублей (мест за воротами) до 300 (с этих кресел можно дотянуться до игроков). Жаль, что выступает «Мордовия» не лучшим образом — в трех матчах победа, ничья и воскресное домашнее поражение от «Краснодара-2» (1:2). Примечательно, что из трех голов два на счету игроков саранского клуба, но Ятченко отправил мяч в свои ворота.

В Тюмени воскресенье можно было объявлять днем футбола. В 16.00 по местному времени стадион «Геолог» принимал матч премьер-лиги «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и местные болельщики увидели забитые мячи недавних участников ЧМ-2018 Артема Дзюбы и Далера Кузяева. А через 2,5 часа после финального свистка на поле вышла местная команда «Тюмень» и гости из «Армавира». Хозяева порадовали местную публику победой (1:0) с голом Максима Лаука на 42-й минуте.

В лидерах пока «Томь», выигравшая все три матча. Календарь составлен так, что томичи могут сильно оторваться от преследователей — в первых семи турах сибиряки шесть (!) раз сыграют дома. Можно очковым жирком обрасти прилично. Правда, потом, ближе к зиме придется поездить по городам и весям.

Рядом (7 очков) расположились «Чертаново», «Шинник» и «Тамбов». Молодые «черти» Игоря Осинькина не могут играть на своем стадионе в одноименном районе Москвы (хочется верить, что пока) и принимают соперников в Домодедове. Жаль, что не все поклонники этого коллектива видят домашние матчи. Игра с «Балтикой» была похожа на настоящий триллер. В калининградской команде собраны очень опытные игроки — Алан Касаев, Владимир Дядюн, заслуженный мастер спорта (за бронзу Евро-2008) Дмитрий Торбинский… Она и открыла счет усилиями Ники Дзаламидзе, но Антон Зиньковский на 73-й минуте счет с пенальти сравнял, а в заключительной 10-минутке Владислав Сарвели и Максим Майрович принесли победу «Чертанову» 3:1.