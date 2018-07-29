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22:10 (мск), источник: Советский спорт

Премьер-лига, равнение на Саранск!

Два матча первенства ФНЛ в столице Мордовии посетили 51 540 зрителей!

Источник: Советский спорт

Саранск продолжает удивлять. Цифру 26 564 в графе «количество зрителей» на встрече 17 июля «Мордовия» — «Нижний Новгород» многие списали на то, что жители города, республики и близлежащих регионов, не попав на матчи чемпионата мира, решили просто посмотреть на новый стадион. Но 29 июля на стадион пришло немногим меньше — 24 976 болельщиков! И ведь цифры не дутые, не на глазок, как это бывает с российскими клубами — на трибунах человек 800, а в протоколе — 4 023. Систему сканирования не обманешь. Да и по телекартинке видно, что трибуны заполнены больше, чем наполовину.

Для сравнения приведу цифры матчей первого тура премьер-лиги: «Енисей» — «Зенит» — 10 724 зрителей (играли не в Красноярске, а в Тюмени), «Урал» — «Анжи» — 15 194 (на новом стадионе, реконструированном к ЧМ-2018), «Арсенал» — «Динамо» — 15 646, «Ростов» — «Ахмат» — 27 975, «Спартак» — «Оренбург» — 36 672. Как видим, только в Ростове-на-Дону (очень незначительно) и в Москве на «Открытии Арене» (здесь серьезнее) превзошли результаты Саранска. Не спасли ни новый стадион в Екатеринбурге, ни первый чуть ли не за четверть века визит «Зенита» в Тюмень.

В Саранске не скрывают, что часть билетов раздают бесплатно — в детские секции по разным видам спорта и на предприятия. Но ведь не сгоняют насильно с применением административного ресурса! Те, билеты, что продаются в кассах, стоят от 100 рублей (мест за воротами) до 300 (с этих кресел можно дотянуться до игроков). Жаль, что выступает «Мордовия» не лучшим образом — в трех матчах победа, ничья и воскресное домашнее поражение от «Краснодара-2» (1:2). Примечательно, что из трех голов два на счету игроков саранского клуба, но Ятченко отправил мяч в свои ворота.

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В Тюмени воскресенье можно было объявлять днем футбола. В 16.00 по местному времени стадион «Геолог» принимал матч премьер-лиги «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и местные болельщики увидели забитые мячи недавних участников ЧМ-2018 Артема Дзюбы и Далера Кузяева. А через 2,5 часа после финального свистка на поле вышла местная команда «Тюмень» и гости из «Армавира». Хозяева порадовали местную публику победой (1:0) с голом Максима Лаука на 42-й минуте.

В лидерах пока «Томь», выигравшая все три матча. Календарь составлен так, что томичи могут сильно оторваться от преследователей — в первых семи турах сибиряки шесть (!) раз сыграют дома. Можно очковым жирком обрасти прилично. Правда, потом, ближе к зиме придется поездить по городам и весям.

Рядом (7 очков) расположились «Чертаново», «Шинник» и «Тамбов». Молодые «черти» Игоря Осинькина не могут играть на своем стадионе в одноименном районе Москвы (хочется верить, что пока) и принимают соперников в Домодедове. Жаль, что не все поклонники этого коллектива видят домашние матчи. Игра с «Балтикой» была похожа на настоящий триллер. В калининградской команде собраны очень опытные игроки — Алан Касаев, Владимир Дядюн, заслуженный мастер спорта (за бронзу Евро-2008) Дмитрий Торбинский… Она и открыла счет усилиями Ники Дзаламидзе, но Антон Зиньковский на 73-й минуте счет с пенальти сравнял, а в заключительной 10-минутке Владислав Сарвели и Максим Майрович принесли победу «Чертанову» 3:1.

И тренер-то у «Балтики» замечательный и суперопытный — Валерий Непомнящий. Но результат… Три «баранки» и последнее 20-е место. Кому такое понравится?

Мордовия 1:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар-2
29.07.2018, 17:00 Зрители: 24976 основной раунд: 3-й тур Мордовия Арена
Главные тренеры
Марат Мустафин Игорь Пикущак
Голы
52′ Владимир Обухов 20
47 Даниил Уткин 35′
33 Евгений Ятченко 48′
Составы
Денис Шебанов 1
Алан Багаев 4
Сергей Сухарев 18
Игорь Климов 24
Евгений Ятченко 33
Илья Петров 95
Руслан Мухаметшин 23
56′ Рустем Мухаметшин 9
Владислав Адаев 96
90′ Игорь Киреев 17
Денис Соболев 15
64′ Денис Поярков 25
Филипп Дворецков 21
82′ Владимир Обухов 20
Михаил Маркин 10
39 Матвей Сафонов
15 Николай Марков 70′
40 Андрей Ивашин
44 Сергей Бородин
50 Артем Голубев
60 Герман Онугха
93 Магомед-Шапи Сулейманов
22 Иван Таранов 63′
41 Алексей Татаев
23 Анатолий Катрич 45′
63 Никита Сергеев
47 Даниил Уткин 90′
87 Арутюн Григорян
62 Алекс Мацукатов 59′
53 Александр Черников 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
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