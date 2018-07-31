Стоимость аренды стадиона «Фишт» обойдется ФК «Сочи» в 2,1 млн рублей за матч

«Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», — сказал Рубашко.