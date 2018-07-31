Стоимость аренды стадиона «Фишт» обойдется ФК «Сочи» в 2,1 млн рублей за матч

Сочинский стадион «Фишт» принимал матчи чемпионата мира, после которых арену необходимо привести в соответствие с чемпионатом России.
Первые две домашние игры первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 17 и 29 июля — «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.
«Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», — сказал Рубашко.
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля. Стадион «Фишт» принял четыре матча группового этапа турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал.