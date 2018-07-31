ФК «Сочи» планирует начать выступать на стадионе «Фишт» с 18 августа

Сочинский стадион «Фишт» принимал матчи чемпионата мира, после которых арену необходимо привести в соответствие с чемпионатом России.
Первые две домашние игры первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 17 и 29 июля — «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.
«Мы планируем следующий матч провести на “Фиште”. Сейчас работаем, делаем все с нашей стороны совместно с регионом. Мы должны его забрендировать, потому что было демонтировано много объектов, привести газон в порядок — думаю, через 10−14 дней он как раз будет готов — и ведем работу по плану безопасности проведения матча», — сказал Рубашко.
Чемпионат мира проходил 14 июня по 15 июля. Стадион «Фишт» принял четыре матча группового этапа турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал.