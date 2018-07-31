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13:11 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» планирует начать выступать на стадионе «Фишт» с 18 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» планирует провести первый матч на стадионе «Фишт» 18 августа — против «Нижнего Новгорода». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Источник: РИА "Новости"

Сочинский стадион «Фишт» принимал матчи чемпионата мира, после которых арену необходимо привести в соответствие с чемпионатом России.

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Первые две домашние игры первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 17 и 29 июля — «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

«Мы планируем следующий матч провести на “Фиште”. Сейчас работаем, делаем все с нашей стороны совместно с регионом. Мы должны его забрендировать, потому что было демонтировано много объектов, привести газон в порядок — думаю, через 10−14 дней он как раз будет готов — и ведем работу по плану безопасности проведения матча», — сказал Рубашко.

Чемпионат мира проходил 14 июня по 15 июля. Стадион «Фишт» принял четыре матча группового этапа турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал.

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