ФК «Сочи» планирует начать выступать на стадионе «Фишт» с 18 августа

«Мы планируем следующий матч провести на “Фиште”. Сейчас работаем, делаем все с нашей стороны совместно с регионом. Мы должны его забрендировать, потому что было демонтировано много объектов, привести газон в порядок — думаю, через 10−14 дней он как раз будет готов — и ведем работу по плану безопасности проведения матча», — сказал Рубашко.